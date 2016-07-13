ИА REGNUM представляет обзор наиболее интересных событий во взаимодействии Китая со странами Средней Азии в июне 2016 года. Текст составлен на основе анализа сообщений региональных СМИ за минувший месяц

Небо Китая над ними

Казахстан и Китай

Назарбаев и Си Цзиньпин

Транспортные коридоры, сельское хозяйство и рост товарооборота стали одними из ключевых тем переговоров Нурсултана Назарбаева и Си Цзиньпина. Два президента встретились в рамках саммита ШОС. Содержание переговоров не разглашается.

В публичной части встречи главы государств обменялись комплиментами и поздравлениями. Назарбаев пообещал укреплять отношения с Китаем, а глава КНР заявил о намерении поддерживать развитие Казахстана. Также президент Казахстана подчеркнул, что у Астаны есть собственная программа инфраструктурного развития «Нурлы жол» («Светлый путь»), которая «гармонично дополняет китайский проект Экономического пояса Шелкового пути».

Переносу предприятий из КНР в Казахстан быть

До конца 2016 года в рамках проекта по переносу китайских предприятий в Казахстан на территории страны должно начаться строительство 6 проектов на общую сумму $4 млрд.

В целом планируется реализовать 51 проект, преимущественно в обрабатывающих отраслях экономики.

По словам директора Казахстанского института стратегических исследований Ерлана Карина, «в начале 2016 года на территории Казахстана было зарегистрировано 2500 компаний с китайским участием». За последние 3 года их количество выросло на треть, и сейчас по числу действующих в Казахстане иностранных компаний Китай занимает пятое место».

Стабильность и безопасность

Китай не намерен создавать в Центральной Азии сферы влияния. Об этом заявил посол КНР в Казахстане Ханьхуэй Чжан. По словам дипломата, «мы не претендуем на влияние в этом регионе. Мы не преследуем корыстных целей. Все сотрудничество будет обосновано на взаимовыгодной основе, на основе сохранения интересов этих стран. Мы так и будем проводить мирную политику в отношении этого региона».

Также Ханьхуэй Чжан утверждает, что Китай сотрудничает со странами Центральной Азии, в частности с Казахстаном, для поддержания стабильности и безопасности в регионе.

Снаряды для Китая

Казахстан будет производить для Китая боеприпасы. А Китай построит дома для казахстанских солдат — таковы итоги прошедшей в Астане выставки вооружения «KADEX-2016».

Согласно подписанному меморандуму, китайская госкорпорация China North Industries Corp. (Norinco) передаст «Казтехнологии» технологии и оборудование для производства крупнокалиберных боеприпасов. Предполагается, что Norinco Corp станет покупателем боеприпасов.

Также Казахстан и Китай договорились о создании совместного предприятия, которое займется строительством жилья для казахстанских военнослужащих. Объемы и сроки реализации проектов в СМИ не озвучены.

Кинематограф и образование — поиск точек соприкосновения

Казахстан и Китай снимут первый совместный фильм. Лента с рабочим названием «Композитор» расскажет о жизни основоположника китайской симфонической музыки Си Син Хая. Помимо этого, Казахстан предлагает Китаю договориться о взаимном прокате фильмов в кинотеатрах двух стран.

Одним кинематографом культурный обмен между КНР и Казахстаном не ограничивается. По данным статистики, в Китае учатся более 11 000 казахстанских студентов. Это число может возрасти — в начале июня посол Казахстана Шахрат Нурышев провел переговоры с руководством Китайского народного университета. Итоги переговоров не оглашаются. Предположительно, могут быть усилены проекты в сфере обмена студентами для прохождения краткосрочных образовательных программ.

Исследователи считают, что «влияние китайской мягкой силы на Казахстан в ближайшие годы может быть увеличено». По мнению востоковеда Руслана Изимова, «Мягкая сила Китая не адаптирована под регион и страну, в плане информационной политики Китай проигрывает конкурентам на информационном поле Казахстана».

Киргизия и Китай

Переговорщики: Киргизия возобновит обсуждение строительства железной дороги

Бишкек до конца августа сформирует комиссию для переговоров по строительству железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан. Премьер-министр Сооробай Жээнбеков подписал распоряжение 7 июня. Уже через 10 дней, на встрече с послом КНР в Бишкеке, киргизский чиновник говорил о «необходимости возобновления работы экспертной комиссии по проекту».

Эксперты ожидают, что основными темами переговоров станут ширина колеи железнодорожного полотна (1520 мм или 1435 мм), уточнение стоимости проекта и маршрут железной дороги по территории Киргизии.

Источники ИА REGNUM в правительстве сообщают, что этап обсуждения проекта с Пекином и Ташкентом может затянуться: «Строительство железной дороги обсуждается около 15 лет. Комиссии будет сложно решить все спорные моменты до конца года. Вероятно, сроки реализации проекта снова будут отложены».

В Национальной стратегии устойчивого развития Киргизии до 2017 года отмечено, что ТЭО проекта киргизского участка дороги подготовлено еще в 2013 году. Ранее официальный Бишкек сообщал, что строительство полотна начнется до конца 2016 года.

Игра в одни ворота: Бишкек и Пекин налаживают сотрудничество

В июне в Бишкеке прошло сразу несколько киргизско-китайских мероприятий. 1 июня открылась выставка-ярмарка экспортных товаров Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. 3 июня прошел медицинский киргизско-китайский форум. 28 июня открылся двусторонний деловой форум.

Если киргизские чиновники больше акцентировались на положительной динамике сотрудничества, то китайская сторона озвучивала более конкретные посылы.

«Мы привезли представителей одиннадцати крупных предприятий провинции Цзисянь. Нас интересуют возможности инвестирования в проекты Киргизии и открытие Союза предпринимателей провинции Цзисянь в Бишкеке», — сказал глава китайской делегации Ли Шанглин.

Объектами инвестирования могут стать 42 простаивающих предприятия на территории Киргизии. Впервые об этой инициативе заговорили в мае 2016 года. В Средней Азии аналогичные проекты по переносу производственных мощностей Китай обсуждает с Казахстаном и Таджикистаном.

Публичная дипломатия на высшем уровне

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись комплиментами на встрече в Ташкенте.

Президент Киргизии отметил важность совместно противостояния экстремизму, терроризму и сепаратизму. Атамбаев уверен, что между Бишкеком и Пекином нет принципиальных разногласий, которые могли бы препятствовать сотрудничеству.

Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь похвалил работу главы Киргизии: «После своего вступления в должность вы стремились к обеспечению стабильности и уделяли особое внимание борьбе с коррупцией. Мы воодушевлены вашими успехами». (Схожую похвалу глава КНР произнес в тот же день во время беседы с Нурсултаном Назарбаевым — прим. ИА REGNUM).

Одной строкой: В июне планировалось открытие первого туристического автомобильного маршрута Китай — Казахстан — Киргизия. Информация о запуске проекта «Туризм по Великому шелковому пути» в СМИ отсутствует.

Таджикистан и Китай

Еще не начали, но скоро закончим: строительство завода снова на повестке дня

Власти Таджикистана рапортуют о готовности Китая построить крупнейший металлургический завод в городе Истикол на севере республики. На предприятии будут производить цинк, свинец и известковый камень.

Сроки начала строительства не называются, власти Таджикистана рассчитывают запустить работу первой линии завода в 2017 году. Идея проекта муссируется в СМИ с 2013 года.

Проект китайской компании China Global new Technology imp & exp может стать одним из семи крупных предприятий промышленной зоны на территории Таджикистана. Общий объем инвестиций оценивается в 500 млн долларов.

Перспективы дружбы: увеличение товарооборота и инвестиций

До 2020 года товарооборот между КНР и Таджикистаном должен составить не менее 3 млрд долларов. Такую цель озвучил глава Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Ташкенте.

По словам Рахмона, «дружба между Таджикистаном и Китаем передается из поколения в поколение».

Экономисты отмечают, что положительная динамика складывается не из-за увеличения объема экспорта Таджикистана, а из-за увеличения импорта китайских товаров в республику. КНР оттесняет Россию с позиции основного торгового партнера. В 2015 году Пекин по этому показателю занимал второе место после Москвы, тогда как в январе объем таджикско-китайского товарооборота составил 96 млн долларов, а таджикско-российского — чуть более 72 млн долларов.

Решительно «за»: КНР вкладывается в инфраструктурные и энергетические проекты Таджикистана

Китайская компания Yunnan Construction Investment Holding ищет проекты для вложения 8 млрд долларов. Таджикистан предложил несколько проектов в Согдийской области: строительство зданий, железной дороги, теплоэлектростанции и нескольких малых и средних ГЭС и возведение мусороперерабатывающего завода.

Глава области Абдурахмон Кодири предложил инвесторам подумать над развитием туристической отрасли в Таджикистане, «так как страна очень привлекательна для любителей активного вида отдыха».

Условия и сроки выделения и возврата инвестиций СМИ не сообщают. Издания, базирующиеся за пределами Таджикистана, остро реагируют на новость. В региональных СМИ анонимные журналисты призывают Эмомали Рахмона «прекратить продажу родины КНР и подумать об интересах простого народа».

Узбекистан и Китай

Запуск в прямом эфире: состоялось открытие железной дороги через перевал «Камчик»

Тоннель протяженностью 19 километров станет частью проекта железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан. Прокладка электрифицированного железнодорожного полотна завершилась в феврале и обошлась в более чем 1,5 млрд долларов. КНР выдала Ташкенту кредит на сумму $350 млн. Всемирный банк — $195 млн. Чуть более 1 млрд долларов выделил Узбекистан (76,4 млрд рублей).

Дорога соединяет Ферганскую долину с остальной частью Узбекистана, минуя территорию соседнего Таджикистана. На церемонии открытия присутствовали президент Узбекистана Ислам Каримов и председатель КНР Си Цзиньпин.

Строительство газопровода по территории Узбекистана откладывается

Ташкент вслед за Бишкеком перенес сроки строительства четвертой ветки газопровода. Об этом СМИ сообщают со ссылкой на анонимный источник. Официальный Ташкент или Пекин эту информацию не комментируют.

Предполагалось, что строительство четвертой линии магистрального газопровода по территории Узбекистана начнется весной, однако, по словам источника, сроки переносятся на конец 2016-го. Строительство уже откладывалось как минимум один раз. Ранее СМИ сообщали о том, что работы начнутся «в середине 2015 года».

Четвертая ветка присоединяет к газопотоку две новые страны региона: Киргизию и Таджикистан. Этот газопровод станет самым коротким участком в проекте Центральная Азия — Китай, его протяженность составит 200 километров. Проект оценивается в 800 млн долларов (около 61 млрд рублей).

«На бис»: Речь председателя КНР прерывали аплодисменты депутатов Узбекистана

Си Цзиньпин стал первым иностранным лидером, выступившим в парламенте Узбекистана. «Началась новая эра китайско-узбекского стратегического партнерства. Наши страны должны стоять плечом к плечу, чтобы воспользоваться новыми возможностями для сотрудничества», — сказал он. Главе КНР аплодировали стоя, неоднократно прерывая речь овациями.

Туркмения и Китай

«Ашхабад увеличивает зависимость от китайских денег»

Энергетика, транспорт и высокие технологии — взаимодействию Китая и Туркмении в этих сферах будет уделено особое внимание. Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил Си Цзиньпину подготовить соответствующую специальную программу на встрече в Ташкенте лидеров Туркмении и КНР.

Эксперты предполагают, что лидер Туркмении стремится увеличить поставки газа в КНР. Ранее сообщалось, что в течение 2016 года Ашхабад хочет увеличить добычу голубого топлива на 9% — до 83,8 млрд кубометров. На экспорт, главным образом в Китай, будет направлено около 48 млрд кубометров газа.

«Туркменистан становится все более зависимым от Китая. Сложно представить, какие еще у страны есть источники дохода кроме экспорта газа в КНР и предоставленных Китаем ссуд», — полагает эксперт в энергетической сфере Джон Робертс.

Выводы:

1. В китайских СМИ выросло количество комплиментарных публикаций по отношению к лидерам стран Средней Азии и их деятельности. Последующие месяцы покажут: является ли это долгосрочным трендом или связано с прошедшим саммитом ШОС.

2. Власти Средней Азии работают над созданием положительного имиджа Китая как экономического партнера. Присутствие Китая в регионе увеличивается, власти, сталкиваясь с ростом синафобии и протестных настроений, пытаются снизить накал эмоций.

3. Реализация части китайских проектов в Средней Азии откладывается. Задержка обусловлена несколькими причинами, в том числе сложными взаимоотношениями стран Средней Азии, а также попытками некоторых лидеров стран региона выторговать дополнительные преференции у Пекина.

4. Китай по-прежнему придерживается стратегии демонстративного невмешательства во внутренние политические процессы соседей. Неизвестно, как изменится позиция Китая, когда он встретит препятствия при реализации проекта Экономического пояса Шелкового пути.