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Советский социальный плакат «Укрупнение мелких колхозов» создан в 1951 году. Автор плаката — художник Б. А. Мухин

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает актуальным укрупнить ряд субъектов РФ. И не потому, что там плохие губернаторы, заявила Матвиенко в интервью программе «Поздняков» 24 апреля на телеканале НТВ.

«Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования», — уверена глава Совфеда.

«Есть субъекты РФ, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы», — отметила сенатор.

Председатель Совфеда не уточнила, какие именно регионы следует присоединить к более успешным.

«Мы можем сегодня себе позволить провести те реформы, которые повысят качество управления, а соответственно, уровень экономического и социального развития, а главное — качество жизни людей», — считает Матвиенко.

В период с 2003 по 2009 год количество регионов сократилось с 89 до 83, сейчас в состав РФ входят 85 регионов — Крым и Севастополь стали отдельными субъектами РФ.

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«Сам подход к реформированию государственного устройства имеет право быть. Но пока практика показывает, что этот процесс имеет скорее негативный результат», — сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов (КПРФ), комментируя заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о необходимости объединить ряд регионов РФ.

В пример собеседник ИА REGNUM привел ситуацию с Агинским округом, который несколько лет назад был объединен с Читинской областью в новый субъект РФ — Забайкальский край: «После объединения условия жизни в Агинском округе сильно ухудшились».

«По моему мнению, это скорее говорит о поверхностном подходе со стороны органов власти. С одной стороны, сегодня этот подход призван отвлечь внимание населения от более насущных проблем. С другой стороны — как-то оправдать слабую работу органов власти. Решать вопросы укрупнения регионов должны жители этих регионов. Соответственно, должны проходить референдумы. А они у нас в стране проводятся очень редко и зачастую имеют формальный характер. В пример могу опять же привести Агинский округ. Не секрет, что там имело место очень сильное административное давление. И по факту референдум был формальным механизмом, призванным оправдать это объединение, хотя население в большинстве было против», — считает Баир Цыренов.

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«Для Оренбургской области тема присоединения к другим субъектам РФ интересна тем, что регион имеет уникальное географическое положение. Протяженность Оренбуржья составляет более 1,5 тыс. км. Как патриот своего края, я хотел бы видеть область сердцем Евразии, а Оренбург — столицей», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Федерации профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков, комментируя инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко об укрупнении ряда субъектов России.

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Возможное укрупнение регионов не приведет к оптимизации расходов, поскольку любая реформа в России заканчивается не сокращением, а ростом числа чиновников. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что вопрос объединения регионов становится актуальным.

«Я противник укрупнения регионов. Дело в более фундаментальных вещах — в макроэкономической политике, в бюджетной политике и в эффективности подбора кадров, прежде всего губернаторов», — отметил он.

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Намерение укрупнять регионы обусловлено в первую очередь желанием сэкономить на их содержании. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Заксобрания Еврейской автономной области, лидер фракции ЛДПР Павел Малышев, комментируя заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая считает актуальным сокращение количества субъектов России.

«Мотив сейчас для любой инициативы, в том числе законодательной, везде один — экономика. Этим было в свое время аргументировано объединение Республики Коми и Пермского края. Те же самые мотивы преследовались во время соединения Корякии и Камчатки», — пояснил парламентарий.

Политолог из Якутии Пётр Софронов считает нежелательным сокращение числа субъектов РФ. «Я против укрупнения регионов, так как стираются исторические границы, исчезают экономические особенности. Просто так объединять нельзя, так как у каждого субъекта РФ — своя специфика, у жителей — свой менталитет. Особенно ярко это выражено в регионах, образованных по национальному принципу. Не подходит такой сценарий и для дальневосточных регионов, которые являются слишком разнородными», — уверен эксперт.

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Объединение с экономически неэффективными субъектами РФ может ухудшить положение регионов-доноров. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля директор Института актуальной экономики Никита Исаев, комментируя слова главы Совфеда Валентины Матвиенко о целесообразности укрупнения регионов.

По мнению Исаева, прежде всего процесс укрупнения может затронуть наиболее дотационные регионы. «С точки зрения упрощения управления дотационными регионами и экономии средств федерального бюджета укрупнение некоторых регионов — возможно, это будут компактные кавказские республики, Псковская область, Марий Эл, то есть регионы с уровнем дотаций от 90% от собственных сборов налогов и выше понять можно. В таком случае содержание убыточного региона ляжет на более успешного соседа, и для федеральной власти будет меньше проблем», — отмечает эксперт.

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«Я категорический противник всех этих пертурбаций, потому что укрупнение регионов ломает ту административную систему управления, которая сегодня сложилась, и под эту систему будут укрупняться и муниципалитеты, и все остальное. Будет сокращаться и медицинское обеспечение, и социальное обеспечение и так далее», — сказал он.

Соловьев отметил, что сейчас в рамках регионов укрупняют районы, и это ведет к негативным последствиям. «Сейчас районы начинают преобразовывать в 2−3 района, и на 3 района остается одна больница. Это приводит к хаосу и очень серьезным неудобствам для граждан, и большие проблемы возникают — скорая помощь не доезжает. Это резкое ухудшение всей системы обслуживания населения, которая сложилась. Взамен они только добиваются сокращения административного аппарата и сокращения расходов, в том числе на социальную сферу, и больше ничего», — сказал Соловьев.

По мнению парламентария, процессы укрупнения территорий не приводят к улучшению жизни населения. Когда проводятся такие реформы, нужно четко понимать — для чего это делается, я лично вижу только сугубо административный интерес и больше ничего, а улучшения жизни населения от этого не произойдет. Напротив, резко ухудшится. Поддерживать такие инициативы нельзя, тем более в период социально-экономического кризиса, когда возможна потеря управляемости территории из-за этих реформ», — говорит Соловьев.

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Курганскую область предлагают объединить либо с Челябинской, либо со Свердловской областью. Такое объединение аграрного потенциала Зауралья и промышленного потенциала соседних регионов даст положительный экономический эффект, заявил депутат законодательного собрания Свердловской области и руководитель «Партии пенсионеров» Евгений Артюх корреспонденту ИА REGNUM.

«В Курганской области мне жители на встречах сами говорили, что им бы хотелось, чтобы их область присоединилась либо к Свердловской, либо к Челябинской области. По мнению жителей, это дало бы хороший эффект объединения аграрной области с какой-нибудь промышленной», — сообщил Евгений Артюх.

Однако, по его мнению, вопрос об укрупнении регионов в России непростой и всегда находится в развитии.

«С одной стороны, есть сложившееся административно-территориальное деление страны, но с другой, нынешнее деление России на 85 субъектов было не всегда. Совсем недавно два новых субъекта, Крым и Севастополь, вошли в состав Российской Федерации. А, например, в 2005 году Коми-Пермяцкий автономный округ объединился с Пермской областью, в результате чего появился Пермский край. Нынешнее административно-территориальное деление в своей основе совпадает с тем, что было в Советском Союзе, хотя и не всегда. Например, Чечено-Ингушская АССР разделилась на два самостоятельных субъекта РФ», — отметил депутат.

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Процесс укрупнения субъектов РФ необходимо проводить с учетом изменения принципов территориального деления регионов и ухода от их «нарезки» по национальному признаку. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля замглавы фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по общественным объединениям и религиозным организациям Ярослав Нилов, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что вопрос объединения регионов становится актуальным.

Нилов напомнил, что ЛДПР всегда выдвигала подобные идеи. «Предложение лидера партии Владимира Жириновского о федеральных округах было высказано еще в середине 90-х, и с приходом Владимира Путина к власти произошло создание федеральных округов. То, что озвучила Матвиенко, — об этом ЛДПР говорит давно, и уже некоторые предложения даже реализованы», — отметил он.

По словам парламентария, процесс объединения субъектов РФ, начавшийся в «нулевые» годы, будет продолжен из-за необходимости снижения расходов. «Несколько регионов объединили и остановились. Этот процесс не только должен быть продолжен, он и будет продолжен, в том числе и с целью оптимизации — получается, что маленький субъект и большой субъект, вне зависимости от количества проживающего там населения, содержит одинаковые структуры власти на своей территории, и из бюджета на их содержание выделяются приличные средства. Полагаю, что этот процесс неизбежен», — отметил Нилов.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не сказала ничего нового, поскольку необходимость укрупнения регионов назрела давно, заявил в интервью ИА REGNUM 25 апреля депутат Законодательного собрания Красноярского края Михаил Козлов, комментируя предложение Матвиенко об укрупнении ряда регионов страны.

«Надо укрупнение делать. Зачем эти маленькие регионы? У нас остались буквально единицы не дотационных территорий, которые являются донорами. К ним относится и Красноярский край. Основная масса территорий — дотационные территории, губернаторы которых работают так: собираются, едут в Москву и сидят там — выбивают деньги. Вот — основная работа губернатора», — сказал он.

По словам Козлова, дробление территорий на маленькие регионы — неэффективно. «У нас есть территории дотационные на 70%-90%, маленькие регионы, где нет ни полезных ископаемых, ни каких-то иных ресурсов. Я считаю, что эти территории надо объединять и делать очень крупные регионы. Организация управления будет более эффективной», — подчеркнул депутат.

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Необходимость в объединении ряда российских регионов давно назрела, однако нет никаких гарантий, что такое укрупнение обязательно приведет к положительным результатам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. «Вопрос — в реализации и грамотном анализе перед принятием решений. С точки зрения разумного подхода, если это сделать правильно, а не с точки зрения интересов отдельных групп, то, безусловно, это имеет смысл», — заявил Сурайкин.

Задача объединения субъектов РФ требует тщательной предварительной проработки и комплексного изучения, поскольку в каждом регионе ситуация практически уникальна, подчеркнул политик. «Субъекты РФ достаточно неравномерно распределены как с точки зрения численности населения, так и — самое главное — с точки зрения формирования бюджетов», — заметил он.

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Санкт-Петербург проиграет от возможного слияния с Ленинградской областью, если субъекты Федерации в будущем будет решено укрупнить по предложению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Андрей Заостровцев.

«Катастрофы бы не произошло, но, по всей видимости, Ленобласть бы выиграла от такого слияния, а Петербург бы проиграл. Перераспределение бюджетных доходов города в этом случае пойдет на поддержку соответствующих бюджетных секторов Ленобласти», — пояснил Заостровцев.

Таким образом, в случае гипотетического объединения регионов, на одного петербуржца в среднем будет приходиться меньше средств, в то время как на одного жителя Ленобласти — больше, чем сейчас, считает эксперт.

Северная столица же рискует не получить практически никакой выгоды от подобных реформ, уверен Заостровцев. «Петербург не выиграет практически ничего. Ленобласть не другое государство и таможенные барьеры не ставит», — добавил он.

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Укрупнение субъектов РФ — шаг в правильном направлении, поскольку он снизит управленческие издержки регионов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, комментируя заявление главы Совета Федерации Валентины Матвиенко об актуальности задачи укрупнение регионов. «Речь идет об оптимизации бюджетных расходов. Укрупнение регионов снизит управленческие издержки. Эту меру можно рассматривать в рамках экономии бюджетных средств, она улучшила бы процесс управляемости», — говорит он.

В целом укрупнение — «шаг в правильном направлении», подчеркивает Суверов. «Он позволит обеспечить инвестиционный процесс, обеспечить инвестиции в наиболее важные проекты. Улучшатся возможности направлять инвестиционные средства для ряда крупных проектов, которые затрагивали бы несколько регионов, в межрегиональные проекты», — говорит эксперт.

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Бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Назарчук (1994−1996 гг.) инициативу о необходимости объединить ряд регионов, озвученную спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, назвал «дурью».

«Так ей и передайте: Назарчук сказал — пусть не лезет, куда не следует. У Матвиенко одна задача — рассматривать законопроекты. Вот пусть этим и занимается. Пусть даже не думает, что в этом вопросе есть какая то новизна — ее нет, все это уже было. Взять хотя бы создание Восточно-Казахстанской области. Ведь там сейчас сплошь разруха: едешь и видишь заколоченные крест-накрест окна домов. А все потому, что объединять регионы нельзя, это основа структурной составляющей нашего общества, и серьезнейшая ошибка нарушать эту структуру. Не избежать проблем и в Алтайском крае, где объединили Камень-на-Оби и Каменский район: будет один «недоданный бюджет», — считает уроженец Алтайского края Александр Назарчук.

Вместе с тем он подчеркнул, что если бы речь шла не об объединении, а об устранении последствий ельцинского призыва к регионам «Берите суверенитета столько, сколько проглотите», то такую инициативу он бы поддержал.

«Республика Алтай захотела самостоятельности, обижалась на то, что Алтайский край не давал ей развиваться, детей учить. Ну, а что сегодня? Где развитие? Сидит на приличном государственном обеспечении, ничего не производит и получает деньги из других регионов. Тема эта непростая, и сейчас объединение, наверное, уже невозможно, но в туризме «двум Алтаям» было бы проще быть в одном регионе. Не пришлось бы соревноваться — кто дальше прыгнет с завязанными ногами», — считает бывший министр Александр Назарчук.

Не видит экономической целесообразности запускать сейчас такие длительные процессы, как объединение регионов, и политический обозреватель, главный редактор ИА «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев.

«Во-первых, есть федеральное законодательство, согласно которому процедура объединения возможна только после проведения референдума, на котором жители территорий выразят свое согласие. Далее создается единый государственный орган, выбирается новый губернатор — на все про все уходит не менее 2 лет. Во-вторых — у нас регионы по своей инициативе уже давно не объединялись. Это говорит о том, что все, кто хотел, уже это сделали раньше. Логично было бы соединить Республику Алтай и Алтайский край, так как при СССР Горно-Алтайская автономная область входила в состав Алтайского края. Но это было 25 лет назад, а сейчас политические и управленческие элиты выступают против, — время для объединения ушло», — отметил Дмитрий Негреев.

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Перед принятием решений о слиянии регионов следовало бы изучить опыт уже состоявшихся объединений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил председатель партии «Города России» Юрий Бабак, комментируя слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко об укрупнении субъектов РФ.

«Полезно прежде всего изучить имеющийся опыт. Важно посмотреть, какие это принесло эффекты экономические и политические», — указал Бабак. Практика укрупнений регионов в России имеет место далеко не первый год, напомнил политик, так, есть примеры объединения Камчатской области и Корякского автономного округа и целый ряд других.

В то же время «сама по себе идея несет здравое зерно, потому что это означает более эффективное распределение средств, сокращение чиновничьего аппарата, который сейчас растет очень большими темпами, а также более оптимальное управление территорией, которая имеет свои экономические проблемы», — прокомментировал он.

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Укрупнение российских регионов ученый Александр Чибилёв считает необходимостью, которая диктуется временем. «Хотим мы того или нет, вопрос о сокращении количества субъектов РФ будет возникать постоянно». Из регионов происходит отток населения, возникают агломерации вокруг крупных городов, например, Санкт-Петербурга и Москвы. Если Оренбуржье хочет сохраниться и не исчезнуть как регион, надо ориентироваться на то, как было задумано территориальное развитие губернии 270 лет назад», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент РГО, член-корреспондент РАН, профессор Александр Чибилёв, комментируя инициативу главы Совфеда Валентины Матвиенко об укрупнении регионов РФ.

Однако при укрупнении субъектов России необходимо действовать грамотно: с учетом культуры, самобытности населения, географического положения территорий и их экономики. При этом Чибилёв подчеркнул, что современные федеральные округа «нарезаны» безграмотно: «Например, Нижний Новгород не может быть центром для субъектов, расположенных на Южном Урале! Нельзя кроить по несуществующим границам, надо знать историко-культурные и социально-экономические предпосылки».

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Вопрос укрупнения регионов — очень непростой, там, где этот процесс мог пройти безболезненно, объединение уже состоялось. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля первый зампредседателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Александр Бурков («Справедливая Россия»), комментируя слова главы Совфеда Валентины Матвиенко о необходимости укрупнения регионов.

«Мы уже проходили укрупнение регионов, тут надо смотреть, о каких регионах речь», — отметил он.

Бурков обратил внимание на то, существует большая территориальная диспропорция регионов, с одной стороны, и, с другой стороны, есть регионы, которые де-факто тесно интегрированы. «Есть такой «матрешечный» регион, как Тюменская область и два округа (ХМАО и ЯНАО) — там есть объединительный процесс с точки зрения госуправления и финансовых вопросов. Как ни странно, при наличии двух губернаторов в округах есть тюменский губернатор, который избирается и округами в том числе», — отметил он.

Читайте подробнее: «Там, где регионы можно было укрупнить безболезненно, это уже произошло»

«Оренбургская область не нуждается в присоединении ни к какому региону. Она является самодостаточной как в экономическом, так и территориальном плане», — отметила в разговоре с корреспондентом заведующая кафедрой региональной экономики, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Мария Лапаева.

Она отметила, что Оренбуржье — это исторически сложившейся регион России. С 1743 года Оренбургская губерния была форпостом России на ее юго-востоке, выполняла роль «ворот в Азию». В современный период социально-экономическое положение региона отличается стабильностью, экономика области усиленно развивается, область является донором. Из года в год растёт внешнеторговый оборот Оренбуржья, экспорт товаров превышает их импорт.

Оренбургская область является привлекательной для вложения иностранного капитала, она занимает одно из ведущих мест по этому показателю в Приволжском федеральном округе. Область обладает значительным природно-ресурсным, человеческим, инвестиционным и инновационным потенциалом, использование которого обеспечивает ее самодостаточность и в перспективе.

Читайте подробнее: Оренбуржье не нуждается в присоединении к другому региону

«В современной политической практике довольно часто встречаются скороспелые предложения что-нибудь укрупнить, ликвидировать, слить, сократить, запретить и т.д. По всей стране, например, сейчас «оптимизируют» вузы, библиотеки, музеи и больницы, хотя к слову «оптимизация» (то есть — «улучшение») это в реальности не имеет никакого отношения. Напротив, вреда от таких сокращений часто бывает гораздо больше, чем пользы», — такое мнение ИА REGNUM высказал доктор исторических наук, профессор, директор Алтайской школы политических исследований Юрий Чернышов в ответ на недавнее заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по поводу необходимости укрупнить регионы.

«Иногда перемены вообще затевают ради самой видимости перемен. Сегодня Валентина Матвиенко предложила вслед за укрупнением регионов России провести еще и ревизию всех министерств. А чуть ранее она, прямо по Оруэллу, предложила создать «Министерство Счастья». Чем в реальности это может обернуться — чиновникам нового министерства дадут новые кабинеты, добавят оклады и представят это в СМИ как процесс достижения народного счастья?» — задается вопросом профессор.

Он напомнил, что в истории такое бывало уже не раз. «Когда какие-то правящие круги желают «законсервировать» свое пребывание у власти, они не проводят реально необходимые стране реформы, а занимаются имитацией перемен или просто отвлекают внимание общества дискуссией о самой возможности изменений. Так, в течение последних лет в качестве периодически всплывающих тем использовались темы захоронения тела Ленина, тема смены часовых поясов, тема укрупнения российских регионов. Каждый раз при очередном инициировании этих дискуссий оживляются сторонники и противники предлагаемых изменений. Своим шумом они отвлекают внимание общества от действительно назревших проблем (бюрократизация, коррупция, сокращение социальных расходов, падение жизненного уровня и так далее). При этом в итоге весь пар уходит в свисток, а «паровоз» остается стоять и ржаветь примерно на том же месте», — приводит довод Юрий Чернышов.

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В целом руководство всех российских регионов работает в одинаковых условиях, и говорить о каком-либо приоритете одного региона перед другим по вопросу возможного объединения — затруднительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев («Единая Россия»), отвечая на просьбу прокомментировать заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о необходимости провести укрупнение некоторых регионов РФ. «В целом все регионы работают в одинаковых условиях», — отметил Кидяев.

В то же время дать оценку конкретной экономической ситуации в том или ином регионе сложно, по крайней мере все администрации работают примерно одинаково в рамках существующего экономического курса, пояснил он. «Какая у нас политика экономическая есть в стране, вот регионы и работают в одинаковых условиях. Ну, может, чуть где-то лучше, где-то хуже», — говорит он.

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В Чувашии считают, что прежде, чем укрупнять регионы, нужно «10 раз подумать». Вопрос этот «спорный, неоднозначный» и, прежде всего, «дело населения регионов». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказали чувашские эксперты, комментируя очередное предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об укрупнении регионов.

Депутат Госсовета Чувашии, лидер фракции КПРФ Дмитрий Евсеев подчёркивает, что «10 раз надо подумать, прежде чем укрупнять что-то у нас в стране». «Возникает вопрос, зачем это делается, какой в этом смысл», — говорит политик, выделяя в первую очередь экономическую составляющую в целом и расходы на содержание чиновников в частности: «С одной стороны, в этом есть экономическая обоснованность. Но, как показывает практика, численность чиновников впоследствии зачастую опять начинает расти, поэтому отсылки инициаторов укрупнения регионов к сокращению административных расходов не всегда можно назвать состоятельными».

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Инициатива объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так же как и любых других регионов, в период кризиса — идея несвоевременная. Таким мнением с ИА REGNUM поделился политолог Юрий Светов, комментируя соответствующие высказывания главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Однако Юрий Светов не разделяет мнение о необходимости заниматься этим в нынешних условиях.

«Сейчас надо не организационному зуду поддаваться, а работать с тем, что имеется, — использовать все резервы для того, чтобы то, что есть, эффективно функционировало. А отвлекаться на проведение референдумов, потом слияние и прочее — это значит остановить созидательные процессы в каждом из этих регионов на два-три года», — считает Юрий Светов.

При этом политолог отметил, что «пока нет никаких доказательств того, что мы получили эффективные результаты от создания Забайкальского края или других» (укрупненных регионов).

«В бытность Валентины Ивановны губернатором города эти идеи время от времени всплывали, потом также тихонечко умирали. Насколько я помню, разговоры об этом идут уже лет двадцать. Зачем снова эту тему поднимать?» — удивился эксперт.

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На Урале не все эксперты поддержали инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко укрупнить ряд субъектов РФ. И едва она успела озвучить данную инициативу, как острословы назвали ее предложение «открытием курсов кройки и шитья».

Корреспондент ИА REGNUM выяснил у политологов, учёных, экономистов и парламентариев, насколько актуальна инициатива спикера Совфеда. Особенно для Уральского федерального округа. Политолог Андрей Колядин пояснил, что в озвученной инициативе спикера Совфеда, скорее всего, речь идёт о давно назревшем объединении таких территориальных субъектов, как Москва — Московская область, Санкт-Петербург — Ленинградская область. Укрупнении Тюменской области, которую именуют ещё и «матрешкой» за то, что она включает ХМАО и ЯНАО, и объединении Архангельской области с НАО. «Все объединения делаются не для того, чтобы помочь слабым, размыв ресурсы, а чтобы объединить ресурсы и сделать центр развития… Экономический локомотив… Предположение, что будет объединен Кавказ, мне кажется не совсем разумным. Сложившиеся веками межнациональные и культурные взаимосвязи могут превратить проект «Кавказ» в пылающий регион противоречий. А вот объединение территориальных единиц типа Москвы и МО, или Санкт-Петербурга и ЛО будут вполне логичны, так как они связаны тысячами экономических, политических и управленческих нитей, а иногда и едиными центрами управления региональных отделений федеральных структур», — полагает Андрей Колядин.

Пересмотр административного деления Российской Федерации на данный момент считает логичным консультант-эксперт Общественной палаты Свердловской области, директор АНО ЦКТ «Клуб уральских блогеров» Александр Аникин. «Размещение производственных сил, на мой взгляд, на сегодня неравномерно, так как в советское время территориальное деление происходило по принципу формирования обкомов КПСС, а не из экономической целесообразности, — поясняет Александр Аникин. — И этот принцип не лучшим образом сказывается на экономике, в том числе и экономике Уральского региона. Промышленность Челябинской и Свердловской областей взаимозависимы, поэтому для более эффективного взаимодействия данные территории могли бы объединиться. Как пример можно привести работу Челябинского тракторного завода, Уралвагонзавода и так далее. Кировскую область можно объединить с Пермским краем, так как лежащие в основе ее экономики лесозаготовки не обеспечивают развития экономики и ограничивают ее инвестиционную привлекательность. Курганскую область, где отсутствует производственная база, логично присоединить к Тюменской области для образования единой тарифной энергетической базы. Данное объединение помогло бы снизить высокие зауральские тарифы и способствовать развитию производства в Курганской области. Главный плюс в укрупнении территориальных образований я вижу в сокращении административного аппарата. Чем меньше чиновников в региональном управлении, тем легче финансовая нагрузка на бюджет».

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Идея об укрупнении регионов, если вести речь, например, об объединении Ленинградской области и Петербурга, не имеет серьезных экономических обоснований. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат парламента 47-го региона Олег Петров.

По его словам, Ленобласть успешно развивается, и город Санкт-Петербург всегда был успешным в социальном и экономическом развитии, поэтому серьезных преимуществ объединения этих субъектов Федерации в один нет.

«Здесь нужно посчитать экономическую целесообразность этого объединения, потому что от него может потерять и Санкт-Петербург, и Ленинградская область. А есть ли необходимость два успешно развивающихся субъекта Российской Федерации объединять?» — задался риторическим вопросом Олег Петров.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что считает актуальным укрупнить ряд субъектов РФ, но не потому, что «там плохие губернаторы», а в связи с тем, что некоторые регионы «точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин».

Депутат Олег Петров пояснил, что в вопросе об объединении регионов в первую очередь значение имеет бюджетная составляющая вопроса. Это касается и Петербурга с Ленобластью.

«Город имеет федеральный статус и получает определенные дотации из федерального бюджета на осуществление своих полномочий. Объединившись (с Ленобластью), он потеряет этот статус, и большой вопрос, сможет ли он потом компенсировать эти выпадающие доходы. На мой взгляд, пока время для объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области не наступило», — считает Петров.

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Укрупнение регионов и создание больших субъектов Федерации на основе нескольких существующих в ряде случаев может оказаться неэффективно с точки зрения управляемости. При этом процесс возможного объединения должен быть подчинен идее заселения и развития плохо освоенных территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня член высшего совета партии «Единая Россия», советник председателя Госдумы Юрий Шувалов.

Говоря о возможном укрупнении регионов на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Юрий Шувалов напомнил, что эта идея обсуждается давно, но ни одного глубокого исследования последствий такой реформы не проведено.

«Очень важно, чтобы наряду с процессом создания таких урбанистических центров, как Петербург, была возможность расселения людей по территории во многом неосвоенной страны. Ведь даже между Москвой и Петербургом много заброшенных земель», — заметил советник спикера Госдумы.

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