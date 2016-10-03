Веерные отключения в Крымском федеральном округе закончатся после запуска на полную мощность ещё строящегося энергоперехода с Кубани по дну Керченского пролива в мае 2016 года. Однако энергомост — не панацея, проекты по увеличению собственной генерации в Крыму будут реализовывать в ближайшие пять лет. Столько же времени займёт восстановление внутренних электросетей полуострова, находящихся в критическом состоянии?

wallface.ru Свет.

После первых «занулений» Крыма в конце 2014 года, и даже раньше того, стало понятно, что энергосистему полуострова нужно делать как можно менее зависимой от поставок электроэнергии с Украины. В Крым перебросили 13 мобильных газотурбинных электростанций (МГТЭС), до этого работавших на олимпиаде в Сочи — это почти 300 МВт собственной генерации полуострова. Глава Крыма Сергей Аксёнов в сентябре 2015 года заявил в отчёте о результатах работы Совета министров Республики Крым, что в 2015 году собственная генерация на полуострове увеличилась более чем на 28%. Однако, собственная генерация Крыма — только четверть необходимой республике электроэнергии, говорилось в том же отчёте. С этим и пришли к блэкауту: после подрыва опор ЛЭП на Украине и прекращения поставок электроэнергии, Крым смог обеспечить себя 360 мегаваттами от МГТЭС и ТЭЦ — это одна треть от необходимого объёма. Веерные отключения потребителей на полуострове стали в шутку называть «веерными включениями».

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Максимальный пик потребления электроэнергии в Крыму зарегистрировали зимой 2012 года при морозах более 20 градусов — 1410 МВт. Зимой этого года полуострову было необходимо до 1300 МВт. Летом 2016 года пик потребления может составить около 850−950 МВт — по мнению крымских энергетиков, а по данным Минэнерго РФ — дойти и до 1200 МВт.

В первые дни блэкаута оказалось, что часть завезённых для госучреждений дизельных генераторов (ДГУ) так и не были подключены — их начали подключать в спешке в следующие дни после подрыва ЛЭП на Украине. Сам блэкаут стал отправной точкой и «Днём независимости» для крымской энергосистемы. Собственную генерацию полуостров начал увеличивать за счёт подключения всё новых и новых ДГУ. Сейчас их в Крыму более 2000, различной мощности, но работают не все и не постоянно. «Мы топим дизеля деньгами», — заявил один из чиновников крымского правительства, имея в виду, что постоянная работа дизельгенераторов дорого обходится республике.

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В первую неделю блэкаута генерацию электроэнергии благодаря ДГУ удалось довести до 550 МВт — с этим республика дождалась запуска 3 декабря первой ветки энергомоста с Кубани по дну Керченского пролива, давшей республике 230 МВт (не сразу, нагрузку увеличивали постепенно). Энергопереход начали строить ещё в августе 2015 года. Вторая ветка энергомоста заработала 15 декабря. В Крым с материковой России пошло до 460 МВт, а общий баланс электроэнергии на полуострове составил 1000 МВт. 80% крымчан встретили Новый год со светом.

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Казалось бы, в Крыму хорошо развита альтернативная энергетика, в достатке и солнечных лучей, и ветра. Почему не использовать гелиосистемы и ветрогенераторы на полную мощность? По разным подсчётам, возобновляемые источники энергии были способны дать Крыму дополнительно от 270 до 407 МВт. На практике же — да, в объединённую энергосистему Украины были способны дать, а независимая энергосистема Крыма безболезненно мгновенную потерю такой мощности из-за закрывшей солнце тучки и резкого наступления штиля пережить не может. Поэтому сейчас генерация гелиосистем и ветровых электростанций используется в Крыму с большой осторожностью и в небольших количествах — до 100 МВт.

Но не вся альтернативная энергетика оказалась безнадёжной. На полуострове предприняли попытку добывать электроэнергию с помощью свалочного газа. На полигоне твердых бытовых отходов в селе Тургенево Белогорского района крымские учёные запустили в работу опытную энергоустановку на биогазе мощностью 60 кВт в час. Установку собрали на базе отечественного двигателя ЯМЗ-238 ярославского завода, тогда как в мировой практике в подобных проектах применяются зарубежные силовые установки. После закрытия первой рабочей карты полигона, вся его территория будет оборудована газоотводящими скважинами. Добываемого биогаза должно хватить для производства 500 кВт электроэнергии в час. Когда (и если) это случится, электроэнергию с биогазовой установки планируют продавать потребителям Белогорского района.

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В 2015 году ряд крымских ТЭЦ провели модернизацию и, когда вышли на рабочую мощность, выдали суммарно около 160 МВт. Из них 130 — АО «КРЫМТЭЦ». Предприятие намерено в ближайшие годы увеличить генерацию ещё на 470 МВт. «Сейчас мы готовимся к строительству новых генерирующих мощностей на наших ТЭЦ с учетом политики импортозамещения, — сообщил журналу «Деловой Крым» первый заместитель председателя АО «КРЫМТЭЦ» по производству и технической политике Тарас Целый. — Мощность Симферопольской ТЭЦ хотим увеличить на 230 МВт, Камыш-Бурунской и Сакской — на 120 МВт каждую. То есть общая добавочная мощность, кроме уже имеющейся, составит 470 МВт. На строительство потребуется примерно 1,5−2 года».

Журнал «Деловой Крым» Структура энергообеспечения Крымского полуострова

При этом «КРЫМТЭЦ» планирует провести реконструкцию без привлечения бюджетных средств. «Уже есть договоренности с банками о предоставлении нам кредитов на эти цели», — отметил Целый. Сейчас «КРЫМТЭЦ» готовит проектно-сметную документацию, получает все необходимые разрешения и допуски для начала строительства новых генерирующих мощностей. Приблизительная сметная стоимость работ пока не оглашается.

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В более близкой перспективе запуски третьей и четвёртой веток энергомоста с Кубани. Суммарно к концу мая 2016 года переток электроэнергии с материковой России составит 800 МВт. При работе МГТЭС — полуострову должно хватить, уверены в Совете министров Крыма. При этом глава республики Сергей Аксёнов в январе 2016 года мимоходом отметил в соцсети, что «может остаться небольшая нехватка электроэнергии в коммерческом секторе». Общая стоимость строительства группы объектов, получивших условное название «Энергомост в Крым» (начиная от новой ЛЭП от Ростовской АЭС и заканчивая модернизацией крымских электроподстанций) составляет около 47 млрд рублей.

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Минэнерго Прогноз развития энергосистемы Крыма

Окончательно снимет все вопросы в электроснабжении полуострова запуск первых двух блоков новых ТЭС в Симферополе и Севастополе в 2017 году по 235 МВт каждый. В конце января 2016 года компания «Севзапэнергомонтаж» выиграла тендер и стала подрядчиком на строительстве главных корпусов двух новых ТЭС в Крыму. Сумма госконтракта превышает 10 млрд рублей. Согласно условий выигранного тендера, трест СЗЭМ должен ввести в эксплуатацию по одному энергоблоку на новых Симферопольской и Севастопольской ТЭС в сентябре 2017 года и по второму — в марте 2018 года. Однако в интервью ДК заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов сообщил, что первые два блока новых ТЭС будут введены в эксплуатацию в первом квартале 2017 года.

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Больше времени уйдёт на восстановление и перестройку электрических сетей полуострова. Блэкаут показал, что энергосистема Крыма крайне изношена и морально устарела. По словам генерального директора ГУП «Крымэнерго» Виктора Плакиды, износ высоковольтных магистральных и низковольных распределительных сетей в Крыму составляет от 40 до 70%. На приведение электросетей в порядок необходимо 5 лет и предположительно 45 млрд рублей — столько денег предприятие уже запросило у Минтопэнерго Крыма.

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Журнал «Деловой Крым» Прогноз развития энергосистемы Крыма до 2018 года

На недавнем совещании в Крыму президент России Владимир Путин заявил, что к 2018 году, после завершения строительства ряда энергетических объектов по ФЦП «Развития Крыма и Севастополя до 2020 года» общий баланс электроэнергии по КФО составит 1920 мегаватт. Такую энергообеспеченность полуостров получит после введения в эксплуатацию 4 энергоблоков двух ТЭС — Севастопольской и Симферопольской: в общем объёме они дадут 940 МВт. Также к концу мая 2016 года сдадут в эксплуатацию энергопереход с Кубани в Крым по дну Керченского пролива — по нему на полуостров возможно подать более 800 МВт. Объём крымской генерации сейчас — около 500 МВт (включая МГТЭС).

«Таким образом в итоге общий объем обеспеченности мощностью полуострова составит порядка 1920 МВт при текущем пиковом потреблении 1300, то есть на 600 МВт больше (чем требуется)», — сказал Владимир Путин.

По мнению президента, такой энергетический баланс должен обеспечить растущую экономику и другие потребности региона.

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