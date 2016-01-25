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onf.ru Выступление Владимира Путина на Первом межрегиональном форуме ОНФ

В Ставрополе проходит первый Межрегиональный форум ОНФ, в работе которого принимает участие президент РФ Владимир Путин. Активность и воодушевление участников форума, спектр поднятых вопросов и реакция президента привлекли особое внимание СМИ.

Владимир Путин считает, что ОНФ способствует обсуждению и решению целого ряда задач, наиболее чувствительных для людей.

Лидер ОНФ, президент РФ Владимир Путин проанонсировал проведение до конца года еще трех региональных форумов ОНФ. Об этом он сообщил 25 января в Ставрополе на пленарном заседании первого межрегионального форума ОНФ

«В планах этого года проведение еще трех таких форумов. Думаю, что это даст возможность обменяться информацией более глубоко и проанализировать ситуацию, провести оценку того, что происходит, вникнуть в специфику субъектов Федерации», — считает президент.

«Считаю, что в процессе подготовки межрегиональных форумов ОНФ будут дополнительно присоединяться неравнодушные, активные люди. Они есть в каждом регионе, в каждом городе, в каждом селе. ОНФ предоставляет им возможность участвовать в обсуждении, надеюсь, и в решении целого ряда задач, наиболее важных и чувствительных для людей, таких как доступность, качество здравоохранения, образования и качество услуг», — считает президент.

Читайте подробнее: Владимир Путин проанонсировал проведение еще трех региональных форумов ОНФ

Владимир Путин считает, что активисты ОНФ помогают в просветительской деятельности финансовых услуг. «Проект «За право заемщиков» направлен на защиту прав потребителей финансовых услуг. Тема одна из самых актуальных», — отметил президент. «Участники проекта сделали много и для просветительской деятельности, и в плане помощи людям, попавшим в сложнейшую ситуацию», — добавил он.

Читайте подробнее: Путин: Активисты ОНФ помогают в просветительстве финансовых услуг

Владимир Путин не ограничится встречами с активистами ОНФ, а обсудит проблематику регионов Юга России, обозначенную на первом межрегиональном форуме ОНФ, с главами регионов.

«Я посмотрел, о чем вы вчера дискутировали… Я не ограничусь встречами с активом ОНФ, а по результатам вашей работы буду собирать в Москве руководителей субъектов РФ, чтобы проанализировать ваши предложения», — сказал президент.

Он добавил, что с главами регионов он обсудит, что из предложенного активистами ОНФ можно реально осуществить.

Читайте подробнее: Выводы форума ОНФ будут обсуждены с главами субъектов РФ

Повышение вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения может не дать ожидаемых результатов. «Что касается такого способа, как поднять вывозные таможенные пошлины, то это тоже один из вариантов, он тоже изучается, и председатель правительства этот вопрос ставил», — сказал Владимир Путин.

«По оценкам Минсельхоза и Минпрома, это может не привести к ожидаемым результатам», — считает глава государства.

Читайте подробнее: Рост пошлин на минудобрения может не дать ожидаемого результата

Без контроля граждан решить проблему эффективности трат в сфере ЖКХ невозможно. По словам Путина, в сфере ЖКХ «огромный, огромный пласт проблем».

«И очень много серых схем, к сожалению, и действительно есть попытки, совершенно очевидно, переложить ответственность на население проблем, которые скапливаются уже не один год, уже десятилетиями», — считает президент. «Общая задолженность в сфере ЖКХ у нас свыше 900 миллиардов рублей. И если говорить, то говорить уже, погружаясь в эти проблемы. Смотреть нужно, как работают компании обслуживающие? Чем они занимаются, как они информируют население?» — сказал Путин. Он напомнил, что УК должны с 1 июля полностью информировать население, каковы их услуги, как они их предоставляют.

«Второе направление: мы тоже о нем упомянули, концессии. По данным соответствующих наших федеральным ведомств, ежегодное финансирование в сфере ЖКХ должно составлять 900 миллиардов рублей. Но если мы посмотрим на доходную часть федерального бюджета, совершенно ясно, что это неподъемная цифра. Поэтому возникла идея концессией», — сказал президент.

Читайте подробнее: Без контроля решить проблему эффективных трат в сферу ЖКХ невозможно

Лидер ОНФ, президент РФ Владимир Путин считает необходимым разобраться с тем, какие СМИ можно относить к региональным, а какие к федеральным. Путин считает, что Роспечать упрекнуть не в чем, потому что критерии отнесения к федеральным, либо региональным СМИ либо вообще не прописаны, либо прописаны очень размыто.

«По сути, сама Роспечать и решает, что является региональным СМИ, а что федеральным. С этим точно надо разобраться», — добавил президент.

Читайте подробнее: Надо разобраться с критериями региональных и федеральных СМИ

Президент РФ считает, что необходим контроль над расходованием средств, которые выделяются на строительство дорог. «Проблема дорог существенная. У нас часть регионов восточной части страны не связана дорогами с западной», — сказал президент.

«Дорогу Чита — Хабаровск начали строить в 60-х годах, с середины шестидесятых», — напомнил президент, несколько раз бросали, а потом достроили.

«Нужно совершенно точно знать, чтобы средства, которые выделяются регионам на строительство, на ремонт, тратились рационально, не разворовывались. Ясно, что бизнес должен зарабатывать, с прибылью. Но нужно, чтобы это было прозрачно, понятно, кто сколько зарабатывает, на чем, и чтобы это было экономически обоснованно», — сказал президент.

Читайте подробнее: Средства на строительство дорог не должны разворовываться

Владимир Путин поддержал идею о внесении изменений в российское законодательство о предоставлении льгот при поступлении в вузы для детей ветеранов боевых действий, а также для военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. «Я знаю, что по линии силовых ведомств программно помощь детям, которые остались без отца или родителей в результате боевых действий, осуществляется. Но есть и случаи, которые выходят за рамки силовых структур, а люди должны быть охвачены этой программой в целом», — заключил президент.

Читайте подробнее: Путин поддержал идею льгот при поступлении в вузы для детей ветеранов

Проблему доступности дошкольного образования должны помочь решить модульные детские сады, считает президент РФ Владимир Путин. «Они, безусловно, должны соответствовать стандартам, так, чтобы эти модульные детские сады отвечали требованиям сегодняшнего дня, чтобы, не дай Бог, дети там не страдали», — подчеркнул В. Путин.

Он также считает необходимым развивать семейные детские сады: «Мы должны поддерживать. Во многих регионах есть такая поддержка», — сказал президент. «Мы с коллегами, с руководителями регионов юга России пообсуждаем это, безусловно», — сказал президент. Он отметил, что на Северном Кавказе находится порядка 36 тыс. очередников в детские сады. «Это много. Но в целом по стране проблема почти решена. Во многих регионах она решена полностью», — сказал он.

Читайте подробнее: Модульные детсады помогут решить проблему доступности

«В рамках образовательного цикла школьные программы должны меняться. Один раз в три-четыре года должен ставиться этот вопрос». Глава государства призвал навести порядок в уже принятых законах и подзаконных актах. «Все, что за рамками федерального государственного образовательного стандарта, школа имеет право определять сама», — сказал президент.

«Но здесь эти вопросы должны решаться учителями и руководителями школ совместно с родительским активом. Нельзя навязывать все что ни попадя. Это тонкий вопрос. Если это за рамками федеральных программ и стандартов, то нужно с людьми это обсуждать», — сказал он.

Читайте подробнее: Вопрос смены школьных программ должен ставиться каждые 3−4 года

Владимир Путин считает, что сложности, с которыми сталкивается Россия, дают ей определенные возможности.

«Хочу обратить внимание на то, что те сложности, с которыми мы сталкиваемся (и сельхозпроизводители знают это лучше, чем кто-либо другой), они дают нам определенные возможности. Но не только в сельском хозяйстве (где мы хотя бы отчасти, но все-таки серьезно расчистили собственный рынок для отечественных производителей), но это касается и промышленности», — считает президент.

Читайте подробнее: Экономические сложности дают возможности России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов намерен создать партию, оппозиционную правительству. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приветствует партийное многообразие и конкурентность. Эксперты относятся к идее Бориса Титова скептически.

«Процесс партийного строительства, безусловно, тот, который происходит в рамках законодательства, — это лишь поощряется, партийное многообразие и конкурентность среди политических партий», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение уполномоченного по защите прав предпринимателей в России Бориса Титова создать оппозиционную правительству партию и идти во главе новой партии на выборы в Госдуму в 2016 году.

Вместе с тем Дмитрий Песков отметил, что в данном процессе важны платформа, на которой будет строиться партия, а также идеологическая направленность политической силы. Пресс-секретарь президента страны назвал позитивом факт партстроительства и развития политической системы России.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов решил создать оппозиционную правительству партию и идти во главе новой партии на выборы в Госдуму. Как пишут СМИ, предполагается, что он сделает партию предпринимателей. В ее списки войдут представители бизнеса, она будет выступать за новую несырьевую экономику России. Сам Титов от комментариев отказывается.

Комментируя данную информацию, политолог Олег Матвейчев заявил, что новая партия не должна создаваться за год до выборов в Государственную думу РФ.

«Если Титов собирается идти с новой партией на выборы в Госдуму в 2022 году, то тогда флаг ему в руки. А сейчас уже существует 70 партий в России. Еще одна 71-я или 75-я по счету партия будет не замечена, точно так же, как остальные 60. Сейчас существует десяток более-менее заметных партий. Они возглавляются довольно известными фигурами. Например, публицист Николай Стариков (и его партия) гораздо более известен и в России, и блогосфере, нежели Борис Титов. При этом у Старикова нет 5-процентного шанса пройти в Госдуму, тем более нет его и у Титова. Даже если гипотетически он вступит и возглавит какую-то уже имевшуюся партию, то есть обойдет юридические моменты, ему всё равно трудно будет это сделать», — считает Матвейчев.

Читайте подробнее: Песков: Кремль поддерживает партийное многообразие и конкурентность

Новая партия должна быть создана за год до выборов в Государственную думу РФ. Поэтому создать новую партию омбудсмен по защите прав бизнеса Борис Титов уже опоздал, заявляет политолог и политтехнолог Олег Матвейчев.

Читайте подробнее: «Поход Титова в Госдуму — очень окружной путь»

Политических партий в России зарегистрированы десятки, если не сотни. По большому счету такие партии не могут оказывать существенного влияния на линию действующей власти и, значит, не могут быть эффективным инструментом для лоббирования интересов того или иного социального слоя, считает генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский.

«Необходимость курса на продвижение интересов малого и среднего бизнеса должна быть осознана наверху и продиктована сверху. И это должны быть не просто декларации, а руководство к действию, которое будут исполнять чиновники на всех уровнях и будут нести ответственность за следование этому курсу», — сказал эксперт .

«К тому же сейчас очевидно, что власть на деле пока не ориентирована на поддержку малого и среднего предпринимательства. Чтобы набрать вес и стать хоть сколько-нибудь реальной силой, предпринимательской партии придется демонстрировать лояльность действующей власти, а это не стыкуется с ее главной целью — отстаиванием интересов предпринимателей», — считает Петропольский.

Читайте подробнее: «Создавать оппозиционную партию в кризис нецелесообразно»

Тем временем в стране ширится эпидемия H1N1

На Камчатке за минувшие выходные количество больных гриппом, А (H1N1), который еще называют свиным, увеличилось более чем на 10 человек. Если под конец прошлой недели (18−24 января) таковых было 21 человек, то на утро 25 января их уже 39 человек, сообщила корреспонденту ИА REGNUM замминистра здравоохранения края Марина Волкова.

Она отметила, что среди заболевших 15 детей. «Все они находятся под контролем медиков. Вообще дети у нас сейчас в большинстве своем болеют ОРВИ, а грипп, как правило, выявляется у взрослых», — сказала Марина Волкова.

Читайте подробнее: Количество больных свиным гриппом на Камчатке выросло до 39 человек

В Белгородской области с 25 января на карантин могут закрывать отдельные классы и группы в школах и детсадах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора, 22 января в Доме правительства Белгородской области прошел брифинг, на котором обсуждалась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории региона.

«С 15 января мы уже начали поэтапно вводить ограничительные мероприятия. — В лечебно-профилактических учреждениях введен карантин. Также ограничения введены в детских садах, школах. На прошлой неделе мы еще не закрывали школы или классы. Но вероятность приостановки работы отдельных классов, ячеек, учреждений высока», цитирует портал Бел.Ru слова руководителя регионального Роспотребнадзора Андрея Полякова.

Читайте подробнее: В Белгородской области выявлено 24 случая свиного гриппа

Вирус свиного гриппа унес жизни трех белгородцев. Одной из погибших стала беременная жительница Вейделевского района. Она почувствовала недомогание после посещения поликлиники 21 декабря 2015 года, однако решила лечиться самостоятельно. В итоге она все-таки была госпитализирована — по мнению медиков, у нее была пневмония. После ухудшения состояния ее перевезли в больницу города Валуек, и через некоторое время она скончалась. То, что причиной смерти стал вирус свиного гриппа, врачи установили только после гибели пациентки. Причиной смерти еще двух белгородцев стали осложнения после свиного гриппа. Все погибшие не были привиты от гриппа и относились к группам риска.

Читайте подробнее: Вирус свиного гриппа унес жизни трех белгородцев

Во Владимирской области от свиного гриппа умер мужчина. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора областного департамента здравоохранения Александра Кирюхина, мужчине было около 50 лет. Он вызвал врачей, когда находился в крайне тяжелом состоянии. В итоге мужчина умер от двусторонней пневмонии.

«Вирусологический пришел анализ — у мужчины подтвердился вирус, А (H1N1), теперь нам надо морфологический анализ посмотреть — ткани, легкие», — цитирует агентство главу департамента.

Читайте подробнее: Во Владимирской области скончался заболевший свиным гриппом

В Брянской области зафиксировано 12 случаев заражения вирусом гриппа типа, А (H1N1) pdm09 — свиным гриппом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Среди заболевших — 11 жителей Брянска и одна жительница Новозыбкова.

«Среди заболевших дети, беременные, лица, страдающие хроническими заболеваниями, люди пожилого возраста, то есть люди, которые по тем или иным причинам имеют более высокий риск заразиться гриппом, а также имеют больше шансов на развитие осложнений», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом только двое из зараженных выезжали в последнее время за пределы Брянской области — в Санкт-Петербург и Уфу.

Как сообщают брянские СМИ, в областном центре на карантин закрыли одну школу, в нескольких других учебных заведениях прекращены занятия в отдельных классах. Также издания сообщают о том, что в городе сложно купить противовирусные средства.

Читайте подробнее: В Брянской области 12 человек заразились свиным гриппом

Все школы Воронежа с 26 января будут закрыты на карантин — в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Решение принято по рекомендации управления Роспотребнадзора по Воронежской области. Карантин продлится десять дней.

Как пояснили в мэрии, учебные программы в школах должны быть скорректированы за счет часов, отведенных на повторение материала.

Читайте подробнее: В Воронеже школы закрывают на карантин

На территории Иркутской области зафиксированы четыре случая заболевания свиным гриппом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

«По сравнению с прошлой неделей отмечается положительный темп прироста заболеваемости острыми респираторными инфекциями практически во всех возрастных группах населения», — отметили в ведомстве.

Читайте подробнее: В Приангарье четыре человека заболели свиным гриппом

В Адыгее расчет количество летальных случаев от гриппа и пневмонии. По информации министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова, с начала текущего года грипп штамма H1N1 унес жизни трех человек, ещё восемь больных скончались от внебольничной пневмонии.

Всего за последнюю неделю — с 18 января по 24 января — было зарегистрировано 3718 случаев ОРВИ и 125 случаев гриппа. Как отметил главный врач ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Госсанэпиднадзора по Адыгее» Аслан Агиров, по его личным прогнозам, которые основываются на общей ситуации, пик заболеваемости еще не достигнут.

Читайте подробнее: Число жертв гриппа и пневмонии в Адыгее возросло

Пять человек скончались в Петербурге за минувшие субботу и воскресенье, 23−24 января, предположительно, от осложнений, вызванных гриппом. Если это подтвердится лабораторным путем, общее число погибших от гриппа составит в Петербурге уже 20 человек. Об этом сегодня, 25 января, сообщила замглавы городского комитета по здравоохранению Татьяна Засухина.

Как сообщалось, 21 января в Петербурге официально была объявлена эпидемия гриппа. За последние полтора месяца с гриппом и ОРВИ в медучреждения Петербурга обратилось 225 тысяч человек: за три недели до новогодних праздников к врачам обратилось 75 тысяч человек, а после Нового года — уже 150 тысяч. При этом в большинстве случаев у заболевших диагностирован вирус A (H1N1).

Читайте подробнее: За выходные грипп унес жизни еще пяти человек в Петербурге

В Нижнем Новгороде на карантин полностью закрыты 6 школ, а также 16 классов и 19 групп в дошкольных учреждениях, заявила глава департамента образования Ирина Тарасова.

По ее словам, в настоящее время в нижегородских школах усилены мероприятия по соблюдению санитарных норм в образовательных учреждениях города: «Это сделано в связи с ростом заболеваемости детей различными инфекциями. Мы оперативно отслеживаем ситуацию и проводим мониторинг заболеваемости среди воспитанников дошкольных учреждений и учеников образовательных заведений». Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поручил организовать и провести в образовательных учреждениях города профилактические мероприятия и усилить бдительность педагогических работников в отношении здоровья и самочувствия детей.

Читайте подробнее: В Нижнем Новгороде на карантин закрыты шесть школ

В Омской области за неделю с 18 по 24 января зарегистрировано 10 903 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ОРВИ по региону ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 8,7%. В структуре заболеваемости преобладают дети до 14 лет — 67,3% от общего числа заболевших.

В рамках лабораторного мониторинга в области за неделю получены положительные результаты в 54,5%. У заболевших обнаружены вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы, аденовирусы и др.) и вирусы гриппа A (H1N1) pdm09 (свиной грипп). В структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила 61,1%.

Читайте подробнее: В Омской области у заболевших продолжают находить свиной грипп

В Брянской области зафиксирован первый случай смерти от свиного гриппа. Как сообщает портал «Брянская улица» со ссылкой на заместителя директора регионального департамента здравоохранения Максима Панова, жертвой стала 40-летняя женщина. Она умерла в городской больнице.

Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью.

«Среди заболевших — дети, беременные, лица, страдающие хроническими заболеваниями, люди пожилого возраста, то есть люди, которые по тем или иным причинам имеют более высокий риск заразиться гриппом, а также имеют больше шансов на развитие осложнений», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Читайте подробнее: В Брянске от свиного гриппа скончалась 40-летняя женщина

В Ингушетии выявлено четыре случая заражения вирусом свиного гриппа. Однако говорить о назревающей в регионе эпидемии неправомерно. Об этом заявила вице-премьер Марем Арапханова, докладывая в ходе заседания правительства о ситуации с распространением вируса гриппа на территории республики, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе главы региона.

«На сегодняшний день зарегистрированы четыре случая заболевания местных жителей вирусом, А (H1N1) или, как его называют в народе, свиным гриппом. Все больные получили своевременную медицинскую помощь. Два пациента уже выписаны домой в удовлетворительном состоянии. Состояние еще двоих больных стабильное и не вызывает опасений», — сообщила заместитель председателя правительства.

Глава Ингушетии высказался за необходимость вести с населением разъяснительную работу, через средства массовой информации говорить о профилактике и мерах предосторожности.

Читайте подробнее: Минздрав Ингушетии: Эпидемия свиного гриппа республике не грозит

Впервые от гриппа привиты более трети населения России — более 43 млн человек. «Впервые мы привили 43 млн человек. Это треть населения страны, поэтому в целом население России защищено от гриппа», — сказала 25 января в Ставрополе глава российского Минздрава Вероника Скворцова.

«С конца января разворачивается сезон эпидемии гриппа. В этом году она вызвана штаммами, которые правильно определены Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому мы в прививочной кампании использовали отечественные вакцины, которые по своему составу полностью соответствуют тем штаммам, которые на территории России есть», — сказала Скворцова.

Читайте подробнее: Впервые от гриппа привиты более трети населения России — более 43 млн человек