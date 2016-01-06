Импровизированный мемориал у входа в Новгородский кремль, который горожане соорудили в память о 15 земляках, погибших в небе над Синаем. 10-тысячный «Бессмертный полк» новгородцев в День Победы. Овации жителей Старой Руссы, которым президент России Владимир Путин только что объявил, что их город — «Город воинской славы». Это будет невозможно забыть, вспоминая 2015-й в Новгородской области. Чем ещё запомнится этот год — в обзоре ИА REGNUM.

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Неудавшиеся «импичменты»

В Новгородской области в 2015 году сменился главный федеральный инспектор: этот пост получил Вадим Непряхин. Но главные политические события коснулись региональной столицы — Великого Новгорода, где депутаты весь год пытались сместить с поста мэра города Юрия Бобрышева.

В начале года городская дума чуть было не поставила градоначальнику повторную «двойку» за работу в 2014 году — таким образом, мэр мог быть отправлен в отставку по 131-му федеральному закону как получивший два «неуда» подряд. Однако в день отчёта Бобрышев заявил, что сам готов подать в отставку, чтобы не быть «камнем преткновения» на пути реализации муниципальной реформы в Великом Новгороде, и повторной «двойки» избежал. Впоследствии оказалось, что заявление о готовности уйти в отставку было не официальным, а политическим, и оставлять свой пост и город в канун мероприятий к 70-летию Победы Бобрышев не собирался.

В течение года гордума ещё дважды попыталась сместить мэра с должности. 29 мая 2015 года решение «об удалении в отставку» было принято, Бобрышев подал в суд и выиграл его, вернувшись в кресло мэра 28 августа. Повторный импичмент, объявленный мэру в декабре, провалился, не набрав необходимого числа голосов депутатов. 2015 год Великий Новгород завершил с тем же мэром — Юрием Бобрышевым, избранным на этот пост повторно лишь два года назад.

Конфликт, которого нет?

Сам Юрий Бобрышев завершил 2015-й, находясь под подпиской о невыезде. За прошедший год в отношении мэра следственные органы возбудили два уголовных дела — о халатности и превышении полномочий. Журналистам Бобрышев заявил, что якобы все эти уголовные дела были «обещаны» ему губернатором Новгородской области Сергеем Митиным, однако глава региона категорически отрицал свою заинтересованность в смещении мэра областной столицы. «Отдельные силы пытались этот конфликт представить, тем более что он очень популярный сегодня в стране. Никакого конфликта нет. Думаю, основная проблема, которая существует, — с большим перечнем вопросов, которые предстоит решать городскому хозяйству и мэрии», — уверял Сергей Митин журналистов и блогеров в ходе встречи с ними 21 декабря. Среди таких проблем, на которых весь год особое внимание акцентировало областное руководство, — вывоз мусора в городе и полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО), а также ситуация с обеспечением жильём детей-сирот.

Бобрышев считает, что эти проблемы создаются искусственно. Так, в истории с полигоном ТБО, эксплуатацию которого закрыли по настоянию Росприроднадзора, в конце концов и с участием областной власти пришли к тем же решениям, что предлагала мэрия. В ситуации с обеспечением жильём детей-сирот, если разобраться, есть вопросы и к правительству области, перебрасывающему полномочия то туда, то обратно.

«Надо садиться и договариваться», — заявил Бобрышев после провала очередного импичмента. Мэр имел в виду, что договариваться ему нужно именно с губернатором. «Так сели ли вы за стол переговоров?» — спросили у Митина под конец года журналисты. «Есть определенные требования со стороны меня как высшего должностного лица — они одинаковы ко всем главам муниципалитетов. Так же, как достаётся от меня городскому главе, достаётся главе любого района, если мы видим там сегодня проблемы», — сказал губернатор.

Так или иначе, особые акценты и окружение главы Новгородской области, и областные медиаресурсы делали именно на проблемах Великого Новгорода, а в канун неудавшегося «второго импичмента» по областному телевидению показали документальный фильм «Бобрышев», в котором избирателю ясно давали понять, что не такой руководитель нужен областной столице. Одновременно в интернете появилась петиция за отставку главы региона Сергея Митина, собравшая на конец года более 7,5 тыс. подписей — при том, что «встречная петиция», в поддержку губернатора, едва набрала около тысячи сторонников. Эксперты полагают, что противостояние в информационном пространстве между «силами мэра» и «силами губернатора» продолжится и в новом, 2016 году.

Бюджетные проблемы

В 2015 году Новгородская область прогремела в СМИ как первый российский регион, допустивший дефолт по определению Standard & Poors. Речь шла о том, что область просрочила выплату по банковскому кредиту. Власти региона, хоть и подтвердив данные о задержке платежа банку ВТБ в феврале 2015 года, с таким «диагнозом» категорически не согласились и назвали прозвучавшие заявления политическими, распространяемыми «врагами России». Но тема госдолга Новгородской области в частности и регионов России в целом актуальности не потеряла. Напротив, чтобы заручиться поддержкой Минфина и получить больше бюджетных кредитов на замену коммерческим, власти Новгородской области при формировании бюджета на 2016 год пошли на беспрецедентный шаг: он был свёрстан без дефицита, при том что расходную часть пришлось сократить почти на 1,9%. Несмотря на резкую критику бюджетной политики региональных властей общественниками, бездефицитный бюджет был принят относительно легко: против ожидаемо голосовали лишь отдельные представители оппозиции.

Дефицитный бюджет Великого Новгорода, напротив, принимался с проблемами. Думское большинство дважды отклоняло проект главного финансового документа города — и в первом чтении, и во втором. В итоге его, конечно, приняли — 29 декабря. Но тема финансовой зависимости города-донора от бюджетной политики региональных властей вновь обострилась: мэрия и депутаты попросили 827 млн рублей из бюджета области, заявив, что расходы на обслуживание муниципального долга превысили расходы на культуру и спорт. Найдутся ли такие возможности у областного бюджета — вопрос не только экономический.

Льготы и тарифы

Весной 2015 года в Новгородской области власти заявили о «приостановке» ряда мер социальной поддержки и замене их адресной помощью, но общественность восприняла перемены однозначно: льготы отменили. Спешно принятый пакет законов о «приостановленных льготах» вызвал возмущение пенсионеров, ветеранов, многодетных… Различные политические силы стали выводить людей на пикеты и митинги, так что в итоге власти были вынуждены вносить корректировки в принятые решения. Был существенно поднят уровень «порога нуждаемости» в льготах, а запланированная экономия от «оптимизации» обернулась дополнительными расходами бюджета.

Ближе к концу года, когда ситуация с льготниками успокоилась, жителей огорошили повышением тарифов на общественный транспорт. С 1 октября на 20% подорожали проездные билеты на проезд в городских автобусах и троллейбусах, с 1 декабря сразу на 40% поднялись тарифы на автобусные перевозки на пригородных маршрутах, разовая поездка в общественном транспорте с 1 января будет стоить 22 рубля. Полномочия в этой сфере — у региональных властей. Транспортники же ожидают «колоссальный спад» пассажиропотока.

Коррупционные скандалы

В начале августа 2015 года в Москве сотрудники ФСБ задержали со взяткой в размере 47 тыс. долларов США (около 3 млн рублей) вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева. По версии следствия, это был аванс, который Нечаев взял, чтобы организовать отмену уголовного преследования главы Шимского района Новгородской области Михаила Некипелова. В целом свои услуги вице-губернатор, отвечавший в региональном правительстве за привлечение инвестиций, оценил в 5,5 млн рублей, при этом, как уверяют следователи, повлиять он ни на что не мог, поэтому действия Нечаева квалифицировали по статье «Мошенничество». Поступок своего заместителя губернатор Новгородской области Сергей Митин назвал «непонятным», позднее — «омерзительным». Вице-губернатор был сокращён с 1 декабря, уже находясь за решёткой в московском следственном изоляторе «Лефортово».

«Дело Некипелова», неожиданно получившее федеральный резонанс в связи с «делом Нечаева», высветило ещё одну проблему Новгородской области. Главы 16 районов выступили в защиту Михаила Некипелова, отметив, что «муниципальная власть работает в крайне непростых условиях», отвечая за множество полномочий, за неисполнение которых предусмотрена ответственность, но нет достаточного обеспечения. «Такое положение даёт основание для привлечения к ответственности каждого из нас, в любое время», — заявили главы новгородских муниципалитетов в своём письме, которое направили на имя президента РФ Владимира Путина и главы СКР Александра Бастрыкина.

Ещё один заместитель Сергея Митина — главный фигурант так называемого «дорожного» делаАрнольд Шалмуев — всё ещё числится на государственной гражданской службе Новгородской области в должности первого заместителя главы администрации области. По словам губернатора, кадровые выводы в его отношении будут приняты после приговора суда, то есть уже через несколько недель. Оглашение приговора по «дорожному» делу начнётся в Новгородском районном суде 26 января 2016 года.

Связано ли это с «дорожным» делом или нет — выяснят следователи, но это первое, что пришло в голову многим новгородцам, кто в начале ноября узнал об убийстве в Великом Новгороде предпринимателя Валерия Тяна, который был основным потерпевшим по делу. В генерального директора ЗАО «Трест зелёного хозяйства» стрелял неизвестный около 16:00 пятницы, во дворе одной из жилых многоэтажек на улице Псковской областного центра. Преступников пока не нашли.

Год литературы и прах Рахманинова

Во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» в 2015 году Новгородская область вошла в двадцатку лучших, а лауреатом Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» впервые стал новгородский писатель — Виктор Смирнов за книгу «Лица новгородской истории».

В Великом Новгороде открылся Центр реставрации фресок и была найдена очередная, 1065-я, берестяная грамота. А международный театральный фестиваль «Царь-сказка», несмотря на осложнение международной обстановки, принял в Великом Новгороде театральные труппы из семи стран. Фестиваль прошёл уже в 13-й раз.

Но самым резонансным событием в культурной сфере стало заявление новгородских чиновников о готовности вернуть из США в Россию прах композитора и пианиста Сергея Рахманинова. Инициативу горячо поддержал министр культуры РФ Владимир Мединский, а общественность тут же напомнила о необходимости возрождения имения Онег под Новгородом — усадьба находится в крайнем запустении. Точку в «спорах о прахе Рахманинова» 2015 год так и не поставил.

«Оглушительный успех»

В 2015 году в регионе впервые состоялись выборы по новым правилам — без прямого всенародного голосования. Депутаты районных дум выбирали глав районов из числа претендентов, отобранных конкурсной комиссией. Таким образом были избраны главы семи районов: Окуловского, Валдайского, Шимского, Хвойнинского, Солецкого, Холмского и Крестецкого, и только в двух последних действующие главы сохранили свои посты.

Несмотря на отмену выборов глав муниципалитетов и депутатов районных дум, в сентябре в Новгородской области завершилась самая масштабная за последние пять лет избирательная кампания — выбирались депутаты и главы сельских поселений. Новгородская «Единая Россия», получив более 80% всех мандатов, заявила об «оглушительном успехе». Эксперты в своих оценках были более сдержанны: явка избирателей на участки оставляла желать лучшего.

В новом, 2016 году в Новгородской области пройдут выборы не только депутатов Госдумы, но и нового состава регионального парламента. Под занавес 2015-го Новгородская областная дума приняла историческое решение, увеличив число депутатов с нынешних 26 до 32 — впервые за всё время своего существования, при том, что число избирателей демографически сложной Новгородской области ежегодно снижается. Борьба за их голоса уже началась.