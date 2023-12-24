Материалы с тегом «Волейбол»
Казанский «Зенит» в 12-й раз выиграл Кубок России по волейболу
Казанский волейбольный клуб «Зенит» в 12-й раз стал обладателем Кубка России. В финале турнира команда одержала победу над московским «Динамо». Встреча прошла 24 декабря в Москве и завершилась со счётом 3:1 (28:26, 30:32, 25:17, 25:20) в пользу казанского клуба. Бронзовыми призёрами турнира стали...
24 декабря 2023
Скончался олимпийский чемпион по волейболу Вячеслав Зайцев
На 71-м году жизни скончался чемпион Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР Вячеслав Зайцев. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщили на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола. «Всероссийская федерация волейбола выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Алексеевича...
12 июня 2023
Олимпийский чемпион по волейболу Волков завершил карьеру
Олимпийский чемпион по волейболу, блокирующий казанского «Зенита» Александр Волков завершил профессиональную карьеру. Об этом 8 мая он заявил на телеканале «Матч ТВ». «Заканчиваю карьеру, заканчиваю чемпионом. Спасибо партнерам, друзьям. Спасибо за всё, что было в моей карьере», — сказал Волков. 7...
8 мая 2023
Казанский «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по волейболу
Казанский «Зенит» в воскресенье, 7 мая, обыграл московское «Динамо» и в 11-й раз стал чемпионом страны по волейболу. Игра прошла на столичном стадионе «Динамо». В упорной борьбе казанцы одержали верх со счетом 3-2 (23:25, 23:25, 25:17, 30:28, 15:13). «Зенит» занял вторую строчку турнира. За третье...
7 мая 2023
Путин поздравил волейбольного тренера Карполя с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения легендарного российского волейбольного тренера Николая Карполя, которому 1 мая исполнилось 85 лет, сообщается на сайте Кремля. Глава государства высоко оценил вклад юбиляра в развитие отечественной школы волейбола и популяризацию этой игры в...
2 мая 2023
Умерла призёр Олимпиады 1976 года волейболистка Лариса Берген
На 75-м году жизни скончалась серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года Лариса Берген, сообщает 7 апреля пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Абрамовны», — говорится в сообщении пресс-службы. Берген завоевала серебряную медаль...
7 апреля 2023