Абу-Даби, 7 марта, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Польский волейбольный клуб «Сувалки» отказался от участия в международном турнире NAS Sports Tournament в Дубае из-за российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Роман Кручинин/ТАСС

«Решающим фактором для снятия стала информация об участии в турнире двух клубов, представляющих Российскую Федерацию. После консультаций с нашими партнерами — Федерацией волейбола Польши и Польской волейбольной лигой — мы поддержали позицию польского волейбольного сообщества не выступать против российских команд», — говорится в сообщении, опубликованном 5 марта.

Ранее стало известно, что от России поедут в ОАЭ московская команда «Динамо» и «Нова» из Новокуйбышевска. Проведение турнира назначено на период с 12 по 20 марта. Участие российских команд в NAS Sports Tournament стало первым за три года международным соревнованием для клубов из РФ.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) и Европейская конфедерация волейбола (CEV) отстранили от международных турниров российских и белорусских спортсменов из-за проведения спецоперации на Украине. Тогда же было отменено проведение в РФ чемпионата мира — 2022 по волейболу, который должен был пройти в 10 российских городах с августа по сентябрь. В ответ Россия потребовала возместить $80 млн и подала соответствующий иск в Спортивный арбитражный суд.

Затем спортсменов из РФ и Белоруссии допустили к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже, но исключительно в «нейтральном статусе». Им также запретили демонстрировать символы своих стран, а тех, кто публично поддержал СВО или подписал контракт с силовыми структурами, не допустили до участия.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что политизированные подходы Международного олимпийского комитета по допуску атлетов до соревнований противоречат природе спорта. Он назвал этнической дискриминацией отношение комитета к российским спортсменам.