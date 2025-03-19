Брюссель, 19 марта, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Без участия сборной России матчи по волейболу на Олимпиаде будут неинтересными, допустить российских игроков было бы хорошим решением. Такое мнение выразил 19 марта капитан сборной Бельгии по волейболу и игрок казанского «Зенита» Сэм Деру.

Владимир Песня/РИА Новости

«Конечно, это (допуск российских игроков. — Прим. ред.) было бы здорово… Без России Олимпиада в волейболе уже не такая интересная. Так что я буду только приветствовать возвращение сборной России и порадуюсь за своих друзей», — заявил спортсмен в беседе с «Чемпионатом».

Он также подчеркнул, что смешивать спорт и политику несправедливо по отношению к российским спортсменам, которые посвятили всю свою жизнь любимому делу. Бельгиец отметил, что у сборной России также есть потенциал выиграть Олимпиаду.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) и Европейская конфедерация волейбола (CEV) отстранили от международных турниров российских и белорусских спортсменов из-за проведения спецоперации на Украине. Тогда же было отменено проведение в РФ чемпионата мира — 2022 по волейболу, который должен был пройти в 10 российских городах с августа по сентябрь. В ответ Россия потребовала возместить $80 млн и подала соответствующий иск в Спортивный арбитражный суд.

Затем спортсменов из РФ и Белоруссии допустили к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже исключительно в «нейтральном статусе». Им также запретили демонстрировать символы своих стран, а тех, кто публично поддержал СВО или подписал контракт с силовыми структурами, не допустили до участия.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что политизированные подходы Международного олимпийского комитета по допуску атлетов до соревнований противоречат природе спорта. Он назвал этнической дискриминацией отношение комитета к российским спортсменам.