Материалы с тегом «Владимир Винокур»
Винокур отказался пародировать Зеленского
Артист Владимир Винокур 2 августа отклонил предложение журналистов спародировать президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что этим следует заниматься Максиму Галкину (признан в России иноагентом). Как сообщалось ранее, 2 августа президент России Владимир Путин вручил Винокуру орден «За...
2 августа 2023
Винокур назвал Юдашкина «великим художником»
Российский артист Владимир Винокур в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» назвал покойного Валентина Юдашкина «великим художником», добавив, что скорбит по модельеру. «Я скорблю о потере великого художника, кутюрье Валентина Юдашкина. И самое главное, прекрасного человек. Очень скромного...
2 мая 2023