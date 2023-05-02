Москва, 2 мая, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Российский артист Владимир Винокур в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» назвал покойного Валентина Юдашкина «великим художником», добавив, что скорбит по модельеру.

Александр Вильф/РИА Новости Валентин Юдашкин

«Я скорблю о потере великого художника, кутюрье Валентина Юдашкина. И самое главное, прекрасного человек. Очень скромного, несмотря на то, что он был маленький гений, я его называл», — сказал артист.

Последние годы Валентин Юдашкин боролся с тяжёлой болезнью, пережил несколько серьёзных операций. О его смерти во вторник, 2 мая, сообщила Первому каналу супруга 59-летнего модельера. О дате и месте прощания и похорон пока не сообщается.

Художник-модельер начал карьеру в 1991 году. Тогда в Париже Юдашкин представил первую коллекцию из 150 моделей. Позднее российский модельер также создавал костюмы для олимпийской сборной России перед Олимпийскими играми 1994 и 1996 годов. В 2008 году он разработал новую военную форму для Министерства обороны.