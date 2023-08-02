Москва, 2 августа, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Артист Владимир Винокур 2 августа отклонил предложение журналистов спародировать президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что этим следует заниматься Максиму Галкину (признан в России иноагентом).

Алексей Майшев/ РИА Новости Владимир Путин и народный артист РСФСР, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Владимир Винокур

Как сообщалось ранее, 2 августа президент России Владимир Путин вручил Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. В своей краткой речи артист спародировал президента США Джозефа Байдена, изобразив, как тот «здоровается» с несуществующим собеседником.

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По окончании церемонии вручения государственных наград журналисты попросили Винокура изобразить и президента Украины, но тот отказался.

«Нет. Это только Максим Галкин его делает. Сейчас, наверное, там в Юрмале упражняется. А здесь я даже пародировать его не хочу», — цитирует артиста Life.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Владимир Путин подписал указ о награждении Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени в июне 2023 года. Артист награжден «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», сказано в тексте указа.