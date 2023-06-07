Материалы с тегом «Виктор Томенко»
В Алтайском крае открыли мемориальную доску Герою России Олегу Шипицину
В городе Рубцовске Алтайского края открыли мемориальную доску Герою России Олегу Шипицину. Церемония прошла 7 июня в средней школе №15. На митинг по случаю её открытия собрались родные и близкие Шипицина, а также жители города. По словам учительницы героя Валентины Орловой, в детстве он был...
7 июня 2023
Путин провёл встречу с губернатором Алтайского края
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл 2 мая совещание с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В ходе беседы стороны обсудили вопросы туризма, сообщили на сайте Кремля. «Алтайский край имеет здесь хорошие и заделы, и перспективы», — сказал Путин в начале беседы. По словам...
2 мая 2023