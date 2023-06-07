Рубцовск, Алтайский край, 7 июня, 2023, 19:55 — ИА Регнум. В городе Рубцовске Алтайского края открыли мемориальную доску Герою России Олегу Шипицину. Церемония прошла 7 июня в средней школе №15. На митинг по случаю её открытия собрались родные и близкие Шипицина, а также жители города.

По словам учительницы Героя Валентины Орловой, в детстве он был спокойным, а после армии решил стать военным, служил в морской пехоте. Старший брат Шипицина Александр сказал, что для семьи важно, что школьники будут помнить о его подвиге и брать с него пример.

Шипицин участвовал в нескольких военных операциях в ближнем Зарубежье. 18 марта 2022 года, выполняя воинский долг в зоне специальной военной операции, он погиб, не сдавшись в плен и подорвав себя и солдат противника гранатой.

В мероприятии принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Когда началась СВО, Олег Александрович в числе первых ушёл выполнять боевые задачи. И героически погиб. Близким и родным Шипицина я сегодня выразил и своё сочувствие, и признательность за его подвиг», — отметил Томенко.

Также он рассказал, что обсудил со школьниками героическую жизнь Шипицина, поговорил с ними о патриотизме и любви к Родине.

Глава региона напомнил, что в школах проходят «Разговоры о важном», и сообщил, что дал поручение краевому министерству образования включить в программу этих уроков обсуждение историй и достижений героев.