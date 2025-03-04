Барнаул, 4 марта, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Убийство главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко стало большой трагедией. Об этом 4 марта заявил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Telegram-канал главы Завьяловского района Николай Онищенко

«Большая трагедия произошла сегодня в Завьяловском районе — был убит глава Николай Онищенко, который работал на этом посту с 2022 года. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в публикации.

Отмечается, что расследование уже началось, а инцидент находится на особом контроле следственных и надзорных органов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951264" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Убийство главы Завьяловского района на Алтае попало на видео

«По моему поручению в Завьяловском районе сейчас работает начальник департамента краевого правительства по внутренней политике Николай Губерт. Мы с ним находимся на связи», — добавил глава Алтая.

Томенко также уточнил, что руководство района возьмет на себя один из заместителей главы администрации района по решению местных депутатов.

Как ранее передавало ИА Регнум, 4 марта днем Онищенко погиб от выстрела возле кафе в селе Завьялово. Оперативники задержали 45-летнего руководителя местного муниципального унитарного предприятия Анатолия Фенина в качестве подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело, мотивом которого мог стать конфликт из-за отстранения задержанного от занимаемой должности.

Кроме того уточняется, что задержанный пытался совершить суицид. Мужчина выжил, получив значительную травму лица, и на данный момент находится в реанимации.