Материалы с тегом «Верхний Ларс»
Реконструкцию КПП «Верхний Ларс» завершат к 15 июня
Реконструкция полос таможенного пункта «Верхний Ларс» будет завершена к 15 июня, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Армении Николом Пашиняном в Сочи. По словам Мишустина, министр транспорта РФ Виталий Савельев дал соответствующие обещания — к 15 июня...
7 июня 2023
Зафиксирован рост числа въезжающих в Россию из Грузии
Из Грузии на территорию России за прошедшую неделю через КПП «Верхний Ларс» въехали более 14 тыс. человек, сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев. По его словам, власти региона отмечают рост числа людей, въезжающих в Россию через пункт пропуска. Всего, по словам Томаева, за прошедшую...
13 марта 2023