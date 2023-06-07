Сочи, Краснодарский край, 7 июня, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Реконструкция полос таможенного пункта «Верхний Ларс» будет завершена к 15 июня, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Армении Николом Пашиняном в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Верхний Ларс

По словам Мишустина, министр транспорта РФ Виталий Савельев дал соответствующие обещания — к 15 июня закончить все работы по реконструкции.

В свою очередь исполняющий обязанности главы ФТС РФ Руслан Давыдов сообщил, что если к 15 июня Минтранс сдаст дорожные полосы, то пробка, возникшая на пункте, будет ликвидирована в течение недели.

Как сообщало ИА Регнум, в настоящее время идёт модернизация КПП. По проекту запланировано увеличение количества полос движения до 39. Кроме того, будут разделены транспортные потоки грузовых и легковых автомобилей, построят дополнительные накопительные стоянки для машин, новое здание пограничного таможенного контроля. Полностью реконструкция должна быть завершена в 2023 году.