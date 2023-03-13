Владикавказ, 13 марта, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Из Грузии на территорию России за прошедшую неделю через КПП «Верхний Ларс» въехали более 14 тыс. человек, сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.

Сергей Корсун ИА REGNUM Верхний Ларс

По его словам, власти региона отмечают рост числа людей, въезжающих в Россию через пункт пропуска. Всего, по словам Томаева, за прошедшую неделю границу через «Верхний Ларс» пересекли 26 тыс. человек в обоих направлениях.

«Необходимо отметить, что увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию РФ, — более 14 тысяч человек», — сказал вице-премьер в ходе одного из совещаний.

Как сообщало ИА REGNUM, пробка по направлению в сторону России образовалась из автомобилей на границе на КПП «Верхний Ларс» в Грузии.