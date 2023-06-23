Материалы с тегом «РУДН»
Гидролог назвал самый главный признак некачественной питьевой воды
Прозрачность и отсутствие запахов — вот первые признаки качественной и пригодной для питья воды. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил профессор РУДН, доктор геолого-минералогических наук, эколог Александр Хаустов. «В Москве сейчас полностью перешли на озонирование питьевой воды. Поэтому нет даже...
23 июня 2023
Студент РУДН отдал одногруппнику 3 млн за перевод на бюджетное отделение
Студент РУДН пожаловался в полицию на одногруппника, пообещавшего помочь ему перевестись на бюджетное отделение. Он отдал за услугу 3 миллиона рублей, но так и остался на платном. Об этом ИА REGNUM сообщил источник. 19 апреля в полицию обратился 22-летний студент РУДН Элсаадин. Молодой человек...
23 апреля 2023