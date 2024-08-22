Москва, 22 августа, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Преподаватель Российского университета дружбы народов (РУДН) Экподобо Раймонд Оввигхо арестован по обвинению в организации фиктивных браков и виз гражданам Нигерии. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста до 8 ноября.

По данным следствия, Экпободо и его сообщники искали российских граждан и иностранцев, готовых вступить в фиктивный брак для оформления разрешения на временное проживание, вида на жительство или гостевой визы. Они давали им инструкции о правилах поведения в ЗАГСе, а потом выплачивали вознаграждение.

Как передавало ИА Регнум, Оввигхо был задержан в Москве 21 августа. Его помощью воспользовались более 10 иностранцев. В отношении него возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции (ст. 322.1. УК РФ). В вузе сообщили, что преподаватель работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности.