Москва, 23 июня, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Прозрачность и отсутствие запахов — вот первые признаки качественной и пригодной для питья воды. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил профессор РУДН, доктор геолого-минералогических наук, эколог Александр Хаустов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Питьевая вода

«В Москве сейчас полностью перешли на озонирование питьевой воды. Поэтому нет даже запаха хлорки», — рассказал эксперт.

Признаком некачественной воды эксперт назвал красно-бурые натёки. Наличие этих натёков свидетельствует о том, что в воде содержится переизбыток железа и марганца. Такая вода, когда она течёт из крана, может быть прозрачной, но при соприкосновении с поверхностями трехвалентное железо и марганец образуют осадок — желто-красные или бурые полосы. Употреблять такую воду вредно для здоровья. В первую очередь она плохо влияет на кровь.

Однако для того, чтобы удалить эти соединения, достаточно обычных фильтров для очистки воды. По словам Хаустова, если нет фильтра, то помогает кипячение. Оно же позволит избавиться от болезнетворных бактерий, кишечной палочки и других. Это самое главное. Также их частично убивает хлорирование воды. Но сейчас от него отказались, и поэтому применяют озонирование. Оно лучше справляется и более полно убивает всё вредное, что может быть в воде. Тем более что хлорка создает токсичные соединения.

Так можно ли пить обычную холодную воду, поступающую в квартиры москвичей? Хаустов напомнил, что Москва снабжается из пяти источников водоснабжения, и все они разные.

«У нас нет единой системы подачи воды, как в Лондоне, под которым выкопана самая дорогая в мире система водоснабжения, в которой смешиваются все воды и имеют одинаковый состав, — сказал он. — В Москве же рассредоточенная система водоснабжения. И на 100% из поверхностных вод. Не подземных! Подземные — это более безопасная категория. Условно считается, что самая старая система водоснабжения — это центр. Самая хорошая — в Новой Москве. Но я лично пью воду из-под крана, хотя живу в центре. Поскольку сейчас перешли на озонирование воды, ее качество резко улучшилось».

Кроме того, он заметил, что если человек заботится о своём здоровье, то ему непременно стоит обзавестись фильтром для воды, современные разновидности которых не просто очищают воду, но и ещё и смягчают ее и даже (при необходимости) добавляют туда растворённые соли, так как организм человека может нуждаться в определённом их количестве.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в 2020 году в России завершился период, в течение которого производители должны были подготовиться к переходу на новые правила маркировки питьевой воды, включая минеральную, согласно требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отныне питьевая вода делится на природную минеральную воду (в том числе столовую, лечебно-столовую и лечебную), купажированную, а также обработанную и природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания и искусственно минерализованную питьевую воду.

Кроме того, в 2022 году в России решили создать общегосударственный реестр питьевой воды, в который собраны все базы данных о лицензиях, запасах, уровне добычи и уровне потребления. В Минприроды надеются, что это позволит оперативно контролировать рациональное использование водных ресурсов.