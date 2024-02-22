Материалы с тегом «RaHDit»
Хакеры опубликовали личные данные 2600 сотрудников украинских военкоматов
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала личные данные 2600 сотрудников украинских военкоматов, отлавливающих людей на улицах украинских городов для отправки на фронт, сообщила RaHDit. «Мы готовы показать тех, кто хватал людей, кто сейчас будет забирать родителей, детей и отцов простых...
22 февраля 2024
Хакеры группы RaHDit раскрыли русскоязычную сетку Telegram-каналов ЦИПСО
Группа хакеров RaHDit («Злые русские хакеры») заявила о вскрытии сетки русскоязычных Telegram-каналов, которая связана с Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО) украинских войск. Об этом 18 апреля рассказал один из представителей группы. «Вскрыли несколько украинских эсэмэмщиков и...
18 апреля 2023