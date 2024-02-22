Москва, 22 февраля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Российская хакерская группа RaHDit опубликовала личные данные 2600 сотрудников украинских военкоматов, отлавливающих людей на улицах украинских городов для отправки на фронт, сообщила RaHDit.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы готовы показать тех, кто хватал людей, кто сейчас будет забирать родителей, детей и отцов простых украинцев, чтобы отправить их воевать за интересы коллективного Запада против России», — говорится в сообщении.

Хакеры отметили, что теперь каждый может посмотреть на лица сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки министерства обороны Украины, причастных к геноциду украинского народа. Отмечается, что эти люди занимают заслуженное место в рубрике «Военные преступники».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года хакеры RaHDit выяснили, что прибалтийские спецслужбы готовятся высылать на Украину для отправки на фронт прибывших оттуда мужчин. Так, представитель российской хакерской группы сообщил, что на сайте МВД Литвы есть данные об украинцах, прибывших в республику после начала СВО, их хранят в отдельной папке.

В апреле 2023 года хакеры раскрыли русскоязычную сетку Telegram-каналов, которая связана с Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО) украинских войск. Им удалось выявить сеть украинских каналов примерно на пять-шесть миллионов подписчиков.