* состоит в объединении, признанном в РФ террористическим.

Киев, 25 апреля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) Марина подала на него иск о разделе имущества. Об этом 25 апреля сообщило издание «Украинские новости», ссылаясь на данные судебных материалов.

Sergei Chuzavkov/Global Look Press

«Марина Порошенко обратилась в суд 27 марта 2025 года. Иск касается раздела имущества супругов. Дело подсудно Крыжопольскому районному суду Винницкой области, куда и был подан иск», — сказано в публикации.

Отмечается, что суд рассмотрит дело 29 апреля.