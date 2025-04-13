* состоит в объединении, признанном в РФ террористическим.

Вашингтон, 13 апреля, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Ради мирного урегулирования украинского конфликта глава киевского режима Владимир Зеленский должен привлечь в правительство оппозицию. Об этом заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) в интервью американской газете The New York Times.

Kirill Chubotin/Global Look Press

«Порошенко*, бывший президент Украины и лидер конкурирующей партии, считает, что лучший способ облегчить мирные переговоры — это привлечь в правительство оппозиционных деятелей», — говорится в материале.

В то же время, утверждают авторы статьи, Зеленский не проявил интереса к формированию коалиции министров, в которую вошли бы представители оппозиции. Вместо этого украинское правительство усилило давление на них со стороны правоохранительных органов и органов безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля Зеленский ввел санкции в отношении ещё четырёх чиновников и бизнесменов, среди которых бывший и. о. премьер-министра Украины и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов, экс-секретарь Совбеза Украины Андрей Клюев, совладелец бизнес-центра «Гулливер» в Киеве и торговой сети «Эльдорадо» Виктор Полищук, а также совладелица IBOX BANK и основательница находящейся под санкциями «Финансовой Компании Лео» Алёна Шевцова.