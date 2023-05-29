Материалы с тегом «Ольга Ярилова»
Мосгорсуд не отпустил под домашний арест экс-замминистра культуры Ярилову
Мосгорсуд не отпустил из следственного изолятора под домашний арест экс-замминистра культуры России Ольгу Ярилову, признавшую вину в злоупотреблении должностными полномочиями, следует из материалов дела Басманного суда. «Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения», — следует из дела...
29 мая 2023
Mash: экс-замминистра культуры Ярилову обвиняют в растрате 125 млн рублей
Появились данные о связи дела экс-замминистра культуры Ольги Яриловой с экскурсиями в музей мороженого, расположенного в одной из башен Москва-сити. Обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями якобы причастна к разрешению на включение этого музея в список для «Пушкинской карты». Об этом...
20 апреля 2023