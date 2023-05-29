Москва, 29 мая, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Мосгорсуд не отпустил из следственного изолятора под домашний арест экс-замминистра культуры России Ольгу Ярилову, признавшую вину в злоупотреблении должностными полномочиями, следует из материалов дела Басманного суда.

Максим Блинов/РИА Новости Ольга Ярилова

«Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения», — следует из дела.

Суд арестовал Ярилову 20 апреля по делу о злоупотреблении полномочиями. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 июня. Бывшей чиновнице грозит до 10 лет колонии.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов задержали Ольгу Ярилову в апреле. Её подозревают в совершении коррупционного преступления — хищении бюджетных средств по государственной программе «Пушкинская карта» на сумму более 200 млн рублей. Ярилова занимала пост замминистра культуры с 2018 года и через четыре года покинула эту должность по собственному желанию.

Министерство культуры России пообещало оказать поддержку правоохранительным органам в расследовании уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя министра.

Следственный комитет 9 марта возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств при участии в госпрограмме «Пушкинская карта». В рамках расследования правоохранительные органы арестовали троих жителей Московского региона — Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Илью Сафонова.