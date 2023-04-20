Москва, 20 апреля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Появились данные о связи дела экс-замминистра культуры Ольги Яриловой с экскурсиями в музей мороженого, расположенного в одной из башен Москва-сити. Обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями якобы причастна к разрешению на включение этого музея в список для «Пушкинской карты». Об этом 20 апреля сообщил Telegram-канал Mash.

Cap.ru Ольга Ярилова

По данным канала, музей мороженого по документам музеем не является, но бывшая замминистра разрешила его посещение детьми с использованием государственных денег.

«Ольга Ярилова решила, что исключать сладенькое из программы посещений по «Пушкинской карте» — плохая идея. То есть стоимость входных билетов школьникам оплачивало государство. <…> Итог: дети повалили наедаться мороженым, а бюджет отдал псевдомузею 125 миллионов рублей», — сказано в публикации.

Узнав об этом, государственные музеи якобы возмутились, а Ярилову отправили в отставку. Однако, по данным Mash, обвинения, предъявленного ей, она не признала, а документов о её связи с владельцами музея у неё нет.

Что касается самого так называемого музея мороженого, то находится он на 89-м этаже одной из башен Москва-Сити. Как обещают его организаторы, посетители музея могут своими глазами увидеть, как изготавливают сладкое лакомство на мини-фабрике, разместившейся на высоте 327 метров, а также услышать об истории его производства. При этом предлагаются экскурсии в том числе групповые, с ценой билета от 1500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову задержали 19 апреля по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Басманный суд Москвы арестовал её на два месяца. Ранее в СМИ появилась информация, что чиновницу якобы подозревают в причастности к хищению бюджетных средств по государственной программе «Пушкинская карта» на сумму более 200 млн рублей.