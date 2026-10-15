15 октября завершился проходивший в Национальном центре «Россия» двухдневный форум «Общественный транспорт — 2026».

ИА Регнум

Деловая программа форума, стартовавшего 14 октября, объединила руководителей транспортных компаний, представителей автопрома и вагоностроительных заводов, чиновников федерального и регионального уровней.

Главной темой обсуждения стало выполнение поручений Владимира Путина. Президент поставил задачу к 2030 году модернизировать отрасль, в том числе обновить не менее 85% парка общественного транспорта.

Поручения были даны по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло под председательством главы государства 10 августа в Улан-Удэ. Путин дал ряд указаний — помимо системного обновления подвижного состава, речь идет о развитии транспортной инфраструктуры и повышении качества перевозок.

На проходившем 14–15 октября форуме предметом разговора стало практическое исполнение этих задач — от привлечения инвестиций до синхронизации региональных планов с возможностями отечественного машиностроения.

Деловую программу открыл бизнес-завтрак, модератором которого выступил председатель совета директоров компании «Синара — Транспортные Машины» Александр Мишарин.

Участники рассмотрели механизмы привлечения внебюджетных инвестиций в проекты развития общественного транспорта и возможности расширения участия бизнеса в модернизации инфраструктуры и обновлении подвижного состава.

Центральным событием дня стала стратегическая сессия с участием замминистра транспорта России Алексея Шило.

Ведомство работает над организацией перевозок по запросу, особенно актуальных для жителей отдаленных сел и деревень, куда регулярные автобусы заезжают редко или не ходят вовсе. Вместо запуска отдельного маршрута с низким пассажиропотоком, предусмотрят специальные рейсы в пределах определенной зоны обслуживания, сообщил замминистра. В 2027 году механизм протестируют в семи регионах, а затем закрепят в законодательстве.

Предлагается перевести общественный транспорт на контрактную основу и закрепить расходы на него в дорожных фондах. Соответствующий законопроект уже готовят к согласованию, рассказал Алексей Шило. Изменится и подход к предоставлению федеральных субсидий: регионы смогут сами выбирать приоритеты — обновлять подвижной состав, модернизировать инфраструктуру или софинансировать транспортную работу.

Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Еще одна инициатива Минтранса — гарантирующие перевозчики в каждом регионе. Это крупные государственные компании, которые будут занимать не менее 30% рынка и оперативно подключаться к решению срочных задач. Для отечественных производителей это создаст долгосрочный заказ на технику.

Министерство транспорта также прорабатывает меры по привлечению в отрасль ветеранов СВО и инвалидов, в том числе в качестве операторов беспилотного общественного транспорта.

«Люди в малых населенных пунктах не должны чувствовать себя изолированными», — подчеркнул Алексей Шило.

На стратегической сессии с участием замглавы профильного министерства также обсуждались лучшие региональных практики транспортных реформ.

Опытом поделились представители 11 регионов, в том числе ДНР.

Участники говорили о результатах преобразований, подходах к повышению качества и доступности перевозок, а также о возможностях тиражирования эффективных решений. Отдельное внимание уделили цифровым решениям в пассажирских перевозках, развитию железнодорожного транспорта и подготовке квалифицированных кадров.

Важное место заняла стратегическая сессия под председательством члена Совета Федерации Евгения Дитриха.

Речь здесь шла о согласовании планов регионов по обновлению общественного транспорта с производственными возможностями заводов.

Главная задача такой совместной работы — обеспечить своевременное обновление подвижного состава и сделать общественный транспорт более современным, безопасным, комфортным и доступным для пассажиров.

Замминистра транспорта Алексей Шило представил инициативы, сформированные по итогам заседания президиума Госсовета.

В рамках форума работает выставочная экспозиция, где производители и технологические компании представили новейшие образцы подвижного состава, компоненты и цифровые решения для городского транспорта.

В главном мероприятии встречи — пленарном заседании 15 октября, посвященном федеральному проекту «Развитие общественного транспорта», участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Минтранса Андрей Никитин.

В выступлении Хуснуллина речь шла о развитии городской среды и общественного транспорта в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«С учетом роста мобильности населения сегодня транспортный комплекс нуждается в стремительном развитии, — подчеркнул замглавы правительства. — Это и общественный транспорт, и развитие уличной дорожной сети, и внедрение интеллектуальных транспортных систем, и пересмотр подхода к организации парковочного пространства».

С использованием механизмов и мер федеральной поддержки с 2020 года обновлено более 23 тысяч транспортных средств, реализуются транспортные концессии, дорабатывается нормативная база, отметил Хуснуллин.

«Выход на стабильное обновление подвижного состава стал возможен благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина. На текущий момент мы находимся на этапе развития общественного транспорта, который требует системных изменений касательно организационных и финансовых аспектов», — указал вице-премьер.

В декабре 2025 года утверждена дорожная карта по регулированию парковочного пространства — она поможет регионам сформировать собственную политику в этой сфере. Также важно сократить кадровый дефицит в отрасли, улучшить условия труда водителей и повысить привлекательность профессии, подчеркнул Хуснуллин.

Министр транспорта Андрей Никитин назвал главной проблемой не техническую, а организационно‑управленческую составляющую.

«Ключевое — это организация работы общественного транспорта. Он должен приходить вовремя, — подчеркнул глава Минтранса. — Нам надо стимулировать передвижение людей на общественном транспорте, заниматься парковочными пространствами, и если это удобно, то люди будут пересаживаться из личного автомобиля в автобус, или троллейбус, или в городскую электричку».

Еще один участник «пленарки» — глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что общественный транспорт стимулирует развитие промышленности. Идет конкуренция между компаниями по выпуску трамваев, троллейбусов, электробусов и автобусов, развиваются импортозамещающие технологии — это даёт импульс машиностроению и смежным отраслям, отметил Шохин.

Также 15 октября в рамках форума прошло заседание межведомственной рабочей группы по развитию транспорта. На нем шла речь об исполнении масштабных государственных задач модернизации пассажирских перевозок.

Участники встречи отметили: эта задача требует высокого уровня координации усилий правительства России, профильной комиссии Госсовета, властей в центре и на местах, крупнейших производителей и инвесторов.