Материалы с тегом «Марио Фернандес»
«Зенит» исключил Фернандеса из заявки из-за регламента РПЛ
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомениторовал исключение защитника Марио Фернандеса из заявки клуба на оставшуюся часть сезона РПЛ. По его словам, игрок продолжит играть в команде, хоть его и вывели из-заявки. Об этом сообщило издание «Чемпионат.com». «Вывод Марио Фернандеса...
22 февраля 2024
Защитник Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом»
Защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильской футбольной командой «Интернасьонал». Об этом 21 апреля сообщил официальный сайт клуба. Уточняется, что 32-летний футболист потребовал расторгнуть контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам. Права на защитника принадлежат московской...
21 апреля 2023