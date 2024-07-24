Санкт-Петербург, 24 июля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Экс-игрок сборной России по футболу Марио Фернандес покинул санкт-петербургский «Зенит». Об этом 24 июля сообщила пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Марио Фернандес

«Марио Фернандес покидает «Зенит». Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества», — заявили в пресс-службе.

«Зенит» поблагодарил спортсмена за проведённый в команде сезон и пожелал удачи в дальнейших свершениях.

Футболист перешел в клуб из Санкт-Петербурга летом 2023 года. Контракт с ним заключили на один год с возможностью как автоматического продления соглашения, так и по договоренности сторон. В форме бело-голубых Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В последний раз на поле он выходил в середине марта.

С 2012 по 2022 год спортсмен был игроком московского ЦСКА. Из клуба он ушёл, имея действующий контракт. Фернандес заявил, что приостанавливает карьеру, но в России будет готов играть лишь за армейский клуб.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля спортивный журналист Вене Касагранде заявил о предстоящем переходе бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо в команду «Фламенго» из Рио-де-Жанейро. По его словам, руководство петербуржцев приняло предложение бразильского клуба в размере 18 млн евро. Контракт футболиста будет рассчитан до 2029 года.

12 июля заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход из клуба колумбийского форварда Матео Кассьерры. По его словам, в составе петербуржцев пока нет замены нападающему.