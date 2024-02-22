Санкт-Петербург, 22 февраля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомениторовал исключение защитника Марио Фернандеса из заявки клуба на оставшуюся часть сезона РПЛ. По его словам, игрок продолжит играть в команде, хоть его и вывели из-заявки. Об этом сообщило издание «Чемпионат.com».

В. Евдокимов/ФК «Зенит»/ТАСС Футболист Марио Фернандес

«Вывод Марио Фернандеса из заявки «Зенита» на матчи РПЛ носит чисто формальный характер», — заявил Медведев.

Несмотря на то что бразильца вывели из заявки на матчи весенней части сезона, он остаётся в команде. В пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга уточнили в беседе с телеканалом «Матч ТВ», что Фернандес остаётся в сквозной заявке «Зенита», а значит, при необходимости сможет играть как в чемпионате, так и в Кубке России по футболу.

Газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что исключение футболиста просто технический вопрос. Он связан с требованием регламента РПЛ: так, из 25 игроков в списке А не менее 12 должны быть «доморощенными». У Санкт-Петербургского «Зенита» в составе оказались 15 легионеров, хотя в заявке разрешается иметь лишь 13 таких игроков.

По этой причине бразильский новичок Педро попал в список Б (молодых игроков). Фернандеса перевели в состав команды «Зенит-2». Такой вариант позволит обоим игрокам свободно выступать в составе основной команды, уточнили авторы.

Фернандес в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах за команду во всех турнирах. Ни в одном из них 33-летний бразилец не отметился результативными действиями. В «Зенит» он перешёл в июле 2023 года.

После 18 туров МИР РПЛ «Зенит» набрал 36 очков. С этим показателем он занимает второе место в турнирной таблице. Лидером на зимнюю паузу ушёл футбольный клуб «Краснодар» с 38 баллами.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля «Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом, который выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

В этот же день футболист заявил, что болел за «Зенит» в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

В 2022 году Фернандес взял паузу в карьере. В составе ЦСКА он стал трёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок. В 2016 году он получил российское гражданство, а затем провёл 33 матча за сборную России.

В ЦСКА заявили, что никогда не отказывались от идеи возвращения Фернандеса в команду, но сторона игрока вышла из переговоров из-за «непомерных запросов» агента футболиста.