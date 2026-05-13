Президент Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Министерства экономического развития Максимом Решетниковым.

Михаил Метцель/РИА Новости

Главными на встрече были вопросы, решение которых находится на особом контроле. Как при всех объективных трудностях обеспечить стабильность реальных доходов граждан, какие меры принимаются для поддержки отечественного бизнеса и как «перезапустить» рост экономики.

«Правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики? — задал вопрос президент, уточнив: Инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%. Темпы экономического роста — хоть и с минусом за первый квартал, — но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции».

За последние три года рост экономики был 10% в реальном выражении, это очень хорошие темпы, отметил Решетников. Он также подчеркнул:

«По размеру экономики мы четвертая экономика в мире по паритету покупательной способности, и эту позицию в ближайшее время будем удерживать».

За последние три года реальные доходы граждан выросли на 26%, добавил Решетников.

«И в первом квартале, несмотря на некую отрицательную динамику в целом по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост, 2,6% в реальном выражении», — подчеркнул министр.

Зарплаты в реальном выражении росли и в январе–феврале.

«И есть предварительные пока, первые оценки по марту. Рост заработных плат больше 8% в реальном выражении, — отметил глава Минэкономразвития. — Это говорит о том, что рынок у нас пока сохраняется трудодефицитный, работа у людей есть, возможность есть».

Решетников также пояснил: если принять валовый внутренний продукт США за 100%, то в 2017 году ВВП на душу населения в России составлял 43% от американского, а по итогам 2025-го этот показатель составлял уже около 56%.

Как и глава государства, профильный министр не отрицает, что российская экономика переживает сложные времена. Так, в начале апреля Путин отметил, что макропоказатели российской экономики оказались ниже прогнозных расчетов. 27 апреля президент указал, что экономика должна выйти на более высокие темпы роста.

В первые два месяца 2026 года ВВП страны испытывал снижение, отметил Решетников. Ранее на это обстоятельство обращал внимание и президент.

При этом, как отметил глава Минэкономразвития, уже в марте восстановился рост валового внутреннего продукта.

«Конечно, пока, наверное, преждевременно говорить о восстановлении траектории в целом, но мы видим, что ситуация стабилизируется», — указал Решетников.

Министр подтвердил: по состоянию на 4 мая (это самые актуальные данные) показатель составлял 5,6% «и это устойчивая тенденция».

Ранее Путин назвал безусловно положительным достижением то, что инфляция закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении. По итогам прошлого года российская валюта «полегчала» всего на 5,6% — самый низкий показатель за последние 5 лет.

«И, соответственно, это всё дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики», — подчеркнул глава Минэкономразвития на встрече с президентом.

Чем меньше будет бюджетный дефицит (сейчас над этим «правительство очень плотно работает», отметил Решетников), тем больше будет пространства для снижения процентных ставок.

«Ниже будет ключевая ставка в экономике; соответственно, будут больше возможности для экономического роста», — добавил глава Минэкономразвития.

Уже сейчас можно наблюдать обнадеживающие тенденции. Притом что в первом квартале наблюдался небольшой минус — 0,3%, уже в марте темп роста экономики составил 1,8% в сравнении с тем же периодом 2025-го.

«Мы рассчитываем, что эта тенденция в апреле–мае закрепится», — подчеркнул Решетников.

Залогом устойчивости отечественной экономики становится всё большая опора на собственные ресурсы, развитие отечественных производств, замещающих привозную продукцию. Глава Минэкономразвития указал на «интересную тенденцию» — «у нас доля импорта в ВВП существенно сократилась». «Это говорит о том, что мы в значительно большей степени опираемся на собственные силы в нашем развитии», — отметил Решетников.

Избранный президентом курс на импортозамещение и локализацию производств показывает эффективность.

При этом Минэк отдает себе отчет в том, что кадровые ресурсы российской экономики не безграничны.

«Мы на сегодняшний момент по вашему поручению разработали программы роста производительности труда по всем 17 крупным отраслям экономики, включая и отрасли социальной сферы, — сообщил президенту министр. — Всего мы ими охватили 55 млн занятых. И наша задача — благодаря различного рода мероприятиям выйти на компенсацию кадровой потребности в 3 млн человек».

Внедрение бережливого производства, роботизация, распространение технологий ИИ, оптимизация дублирующих функций — всё это призвано дать экономике возможность расти «при тех же трудовых ресурсах», отметил Решетников.

Государство же со своей стороны «донастраивает» механизм поддержки отечественного бизнеса — о чем шла речь и на встрече в Кремле. Как рассказал Решетников, Минэкономразвития ведет сейчас активную работу по улучшению инвестиционного климата. Разрабатываются «дорожные карты» совместно с губернаторами тех 30 российских регионов, «которые за эти годы, скажем так, не демонстрировали прогресса».

«Наша задача — не только чтобы там у Москвы, Татарстана и так далее всё было лучше, а наша задача, чтобы везде было хорошо», — отметил министр.

Особый предмет заботы руководства страны — поддержка МСП (малого и среднего предпринимательства).

«Были внесены изменения в законодательство, Владимир Владимирович, и теперь у нас предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться льготой по НДС в общепите и льготой по страховым взносам в обрабатывающем производстве без учёта доходов от прошлого года», — отчитался перед президентом глава Минэка.

Решается и беспокоящая МСП проблема неплатежей со стороны крупных корпораций, от которой страдали небольшие подрядчики.

«Когда высоки процентные ставки, у крупных компаний всегда возникает такое искушение попридержать платежи, особенно в адрес малого и среднего бизнеса, деньги покрутить, заработать», — отметил Решетников.

Минэкономразвития совместно с Федеральной антимонопольной службой и бизнес-объединением «ОПОРА России» сформировало оперативный штаб по решению проблемы неплатежей.

«Вызываем корпорации. Плюс правительство нас поддержало и дало поручение всем корпорациям уделить этому отдельное внимание», — отметил министр. Выяснилось, что, как правило, «хулиганят» с неплатежами не сами крупные компании, а их дочерние фирмы. И теперь корпорации принуждают «дочек» и «внучек» исполнять «забытые» контрактные обязательства перед небольшими подрядчиками.

Еще одно направление работы по защите малого и среднего бизнеса — выстраивание понятных «правил игры» в отношениях МСП и крупных маркетплейсов (торговых площадок в Сети).

Решетников признал: «болезненной точкой» в дискуссиях с владельцами цифровых площадок остается вопрос о скидках, когда площадка ломает маркетинговые стратегии малого бизнеса. Минэк планирует закрепить достигнутые с маркетплейсами договоренности на законодательном уровне, сообщил Решетников.

Еще один важный момент — министерство добивается того, чтобы при работе на цифровых платформах условия для отечественных продавцов и для крупных зарубежных фирм были одинаковыми. Должна быть честная конкуренция на нашем рынке, и при этом российский производитель и продавец не должен страдать от наплыва дешевого импорта.