Стабилизация траектории. Глава Минэка доложил Путину о состоянии экономики
Президент Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Министерства экономического развития Максимом Решетниковым.
Главными на встрече были вопросы, решение которых находится на особом контроле. Как при всех объективных трудностях обеспечить стабильность реальных доходов граждан, какие меры принимаются для поддержки отечественного бизнеса и как «перезапустить» рост экономики.
«Правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики? — задал вопрос президент, уточнив: Инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%. Темпы экономического роста — хоть и с минусом за первый квартал, — но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции».
За последние три года рост экономики был 10% в реальном выражении, это очень хорошие темпы, отметил Решетников. Он также подчеркнул:
«По размеру экономики мы четвертая экономика в мире по паритету покупательной способности, и эту позицию в ближайшее время будем удерживать».
За последние три года реальные доходы граждан выросли на 26%, добавил Решетников.
«И в первом квартале, несмотря на некую отрицательную динамику в целом по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост, 2,6% в реальном выражении», — подчеркнул министр.
Зарплаты в реальном выражении росли и в январе–феврале.
«И есть предварительные пока, первые оценки по марту. Рост заработных плат больше 8% в реальном выражении, — отметил глава Минэкономразвития. — Это говорит о том, что рынок у нас пока сохраняется трудодефицитный, работа у людей есть, возможность есть».
Решетников также пояснил: если принять валовый внутренний продукт США за 100%, то в 2017 году ВВП на душу населения в России составлял 43% от американского, а по итогам 2025-го этот показатель составлял уже около 56%.
Как и глава государства, профильный министр не отрицает, что российская экономика переживает сложные времена. Так, в начале апреля Путин отметил, что макропоказатели российской экономики оказались ниже прогнозных расчетов. 27 апреля президент указал, что экономика должна выйти на более высокие темпы роста.
В первые два месяца 2026 года ВВП страны испытывал снижение, отметил Решетников. Ранее на это обстоятельство обращал внимание и президент.
При этом, как отметил глава Минэкономразвития, уже в марте восстановился рост валового внутреннего продукта.
«Конечно, пока, наверное, преждевременно говорить о восстановлении траектории в целом, но мы видим, что ситуация стабилизируется», — указал Решетников.
Министр подтвердил: по состоянию на 4 мая (это самые актуальные данные) показатель составлял 5,6% «и это устойчивая тенденция».
Ранее Путин назвал безусловно положительным достижением то, что инфляция закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении. По итогам прошлого года российская валюта «полегчала» всего на 5,6% — самый низкий показатель за последние 5 лет.
«И, соответственно, это всё дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики», — подчеркнул глава Минэкономразвития на встрече с президентом.
Чем меньше будет бюджетный дефицит (сейчас над этим «правительство очень плотно работает», отметил Решетников), тем больше будет пространства для снижения процентных ставок.
«Ниже будет ключевая ставка в экономике; соответственно, будут больше возможности для экономического роста», — добавил глава Минэкономразвития.
Уже сейчас можно наблюдать обнадеживающие тенденции. Притом что в первом квартале наблюдался небольшой минус — 0,3%, уже в марте темп роста экономики составил 1,8% в сравнении с тем же периодом 2025-го.
«Мы рассчитываем, что эта тенденция в апреле–мае закрепится», — подчеркнул Решетников.
Залогом устойчивости отечественной экономики становится всё большая опора на собственные ресурсы, развитие отечественных производств, замещающих привозную продукцию. Глава Минэкономразвития указал на «интересную тенденцию» — «у нас доля импорта в ВВП существенно сократилась». «Это говорит о том, что мы в значительно большей степени опираемся на собственные силы в нашем развитии», — отметил Решетников.
Избранный президентом курс на импортозамещение и локализацию производств показывает эффективность.
При этом Минэк отдает себе отчет в том, что кадровые ресурсы российской экономики не безграничны.
«Мы на сегодняшний момент по вашему поручению разработали программы роста производительности труда по всем 17 крупным отраслям экономики, включая и отрасли социальной сферы, — сообщил президенту министр. — Всего мы ими охватили 55 млн занятых. И наша задача — благодаря различного рода мероприятиям выйти на компенсацию кадровой потребности в 3 млн человек».
Внедрение бережливого производства, роботизация, распространение технологий ИИ, оптимизация дублирующих функций — всё это призвано дать экономике возможность расти «при тех же трудовых ресурсах», отметил Решетников.
Государство же со своей стороны «донастраивает» механизм поддержки отечественного бизнеса — о чем шла речь и на встрече в Кремле. Как рассказал Решетников, Минэкономразвития ведет сейчас активную работу по улучшению инвестиционного климата. Разрабатываются «дорожные карты» совместно с губернаторами тех 30 российских регионов, «которые за эти годы, скажем так, не демонстрировали прогресса».
«Наша задача — не только чтобы там у Москвы, Татарстана и так далее всё было лучше, а наша задача, чтобы везде было хорошо», — отметил министр.
Особый предмет заботы руководства страны — поддержка МСП (малого и среднего предпринимательства).
«Были внесены изменения в законодательство, Владимир Владимирович, и теперь у нас предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться льготой по НДС в общепите и льготой по страховым взносам в обрабатывающем производстве без учёта доходов от прошлого года», — отчитался перед президентом глава Минэка.
Решается и беспокоящая МСП проблема неплатежей со стороны крупных корпораций, от которой страдали небольшие подрядчики.
«Когда высоки процентные ставки, у крупных компаний всегда возникает такое искушение попридержать платежи, особенно в адрес малого и среднего бизнеса, деньги покрутить, заработать», — отметил Решетников.
Минэкономразвития совместно с Федеральной антимонопольной службой и бизнес-объединением «ОПОРА России» сформировало оперативный штаб по решению проблемы неплатежей.
«Вызываем корпорации. Плюс правительство нас поддержало и дало поручение всем корпорациям уделить этому отдельное внимание», — отметил министр. Выяснилось, что, как правило, «хулиганят» с неплатежами не сами крупные компании, а их дочерние фирмы. И теперь корпорации принуждают «дочек» и «внучек» исполнять «забытые» контрактные обязательства перед небольшими подрядчиками.
Еще одно направление работы по защите малого и среднего бизнеса — выстраивание понятных «правил игры» в отношениях МСП и крупных маркетплейсов (торговых площадок в Сети).
Решетников признал: «болезненной точкой» в дискуссиях с владельцами цифровых площадок остается вопрос о скидках, когда площадка ломает маркетинговые стратегии малого бизнеса. Минэк планирует закрепить достигнутые с маркетплейсами договоренности на законодательном уровне, сообщил Решетников.
Еще один важный момент — министерство добивается того, чтобы при работе на цифровых платформах условия для отечественных продавцов и для крупных зарубежных фирм были одинаковыми. Должна быть честная конкуренция на нашем рынке, и при этом российский производитель и продавец не должен страдать от наплыва дешевого импорта.