Материалы с тегом «Константин Богомолов»
Общество «Знание» проведёт авторские экскурсии на выставке-форуме «Россия»
Российское общество «Знание» запускает просветительские авторские экскурсии по Международной выставке-форуму «Россия», сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия. Программа «Экскурсии со Знанием» разработана специально для выставки и будет проходить со дня её открытия, 4 ноября, до завершения в...
26 октября 2023
Режиссёр Богомолов осудил российскую элиту за скорбь о жизни до СВО
Режиссёр Константин Богомолов осудил российскую элиту за презрение к своей стране и скорбь о прошлой жизни. Об этом он написал в своей статье для РИА Новости «Диетическое горе», опубликованной 24 мая. По его словам, в России есть мир «особых русских», которые презирают собственный народ, считают...
24 мая 2023