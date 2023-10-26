Москва, 26 октября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» запускает просветительские авторские экскурсии по Международной выставке-форуму «Россия», сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия.

Международная выставка-форум «Россия»

Программа «Экскурсии со Знанием» разработана специально для выставки и будет проходить со дня её открытия, 4 ноября, до завершения в апреле 2024 года, отметили в пресс-службе общества.

«Это даст возможность посетителям разных возрастов получить актуальную и достоверную информацию об истории и национальном достоянии России, победах в промышленности, науке и технологиях, культуре и искусстве, спорте, а также многих других сферах», — рассказали организаторы.

Первую экскурсию проведёт художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов, который познакомит московских школьников с площадками выставки и расскажет о современных достижениях России в киноиндустрии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее общество «Знание» представило образовательную программу международной выставки-форума «Россия». В павильонах ВДНХ откроются семь лекториев, где будут рассказывать о современных достижениях России в разных сферах.

Выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Посетителям представят экспозиции всех 89 регионов России, ведомств, корпораций и организаций. В рамках выставки также запланирована обширная культурная, образовательная и деловая программа. На форуме появится в том числе павильон российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Для гостей создадут интерактивное современное пространство.