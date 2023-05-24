Москва, 24 мая, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Режиссёр Константин Богомолов осудил российскую элиту за презрение к своей стране и скорбь о прошлой жизни. Об этом он написал в своей статье для РИА Новости «Диетическое горе», опубликованной 24 мая.

Валерий Мельников/РИА Новости Режиссёр Константин Богомолов

По его словам, в России есть мир «особых русских», которые презирают собственный народ, считают себя европейцами и просвещёнными либералами.

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Режиссёр отметил, что после начала специальной военной операции на Украине эти «особые русские» оказались в растерянности и начали страдать о прошлой жизни. Он призвал их прекратить заниматься рефлексией, так как «поезд истории пошёл по иным рельсам».

«Пора оставить страдания о прошлом… В настоящем есть смысл и цель. И правда, и дух. И подлинность. Надо только суметь выйти из «особняка», засучить рукава, и работать, и жить, и верить», — написал Богомолов.

Он добавил, что надо отбросить презрение к своему народу и своей стране и услышать гул истории и голос людей.

Ранее Богомолов заявил, что не собирается переезжать в другую страну, так как у него нет на это причин. Также он сообщал, что не сталкивался на Западе с проявлениями русофобии.