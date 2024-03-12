Материалы с тегом «Исследования»
Психолог рассказал, почему женщин-маньяков меньше
Женщины составляют менее 1% от всех серийных сексуальных убийц. Это объясняется тем, что у них пластичность в поведении и адаптивность выше, чем у мужчин, и то, что мужчине пережить сложно, женщине проще. Об этом рассказал профессор, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ Николай...
12 марта 2024
Археологи установили возраст могильного комплекса в Заполярье
Российские археологи из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) установили возраст захоронения детей в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Результаты исследования они опубликовали в журнале «Археология Евразийских степей». В статье говорится, что погребальный комплекс...
12 марта 2024
Москва и Петербург вошли в топ лучших городов мира по уровню развития
Москва и Санкт-Петербург попали в десятку лучших в мире по уровняю пространственного и технологического развития, а также по уровню доступности транспорта и культурному развитию. Рейтинг создавался на основе индекса технологического и пространственного развития городов мира ( Urban & Innovation...
21 февраля 2024