Москва, 12 мая, 2025, 04:12 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование из средств госбюджета исследований потенциально опасных вирусов по типу COVID-19 является неправильным и противоречит интересам американцев. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

Денис Абрамов ИА REGNUM

«Просто запретить научные исследования в этой области — это неправильно, не в интересах Соединенных Штатов. Появятся новые вирусы, а против них не будет ничего. Я имею в виду — вакцин возможных, незнание свойств этих вирусов. Следовательно, мероприятия не будут грамотно проводиться», — пояснил он в интервью «РИА Новости».

Онищенко подчеркнул, что на сегодняшний день ученые исследовали всего 5–7% всех существующих на Земле вирусов. По его словам, препятствование научному развитию является не только неверным шагом, но и нереальным, потому что наука не может не двигаться вперед.

В мае Трамп подписал указ, запрещающий финансирование на федеральном уровне исследований, связанных с приобретением вирусами новых и патологических функций. Глава Белого дома пояснил, что этот запрет призван усилить механизмы надзора в данной сфере и обеспечить безопасность проведения биомедицинских исследований в целом.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что причиной распространения пандемии коронавируса могли стать американские программы по исследованию биологического оружия.

До этого Пекин обвинил США в возникновении COVID-19. В «Белой книге», опубликованной государственным информационным бюро Китая, говорится, что первые случаи коронавируса были зафиксированы в американском штате Флорида в январе 2020 года, а большинство заболевших не выезжали за пределы страны.