Париж, 30 апреля, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Французская фармацевтическая компания Sanofi начала искать добровольцев для участия в клинических испытаниях разработанной вакцины от акне. Об этом сообщил научный портал ClinicalTrials. gov.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Созданный препарат предназначен для помощи взрослым пациентам с умеренной и тяжелой формой угревой сыпи.

Задача вакцины не только устранить внешние признаки акне, но и воздействовать на внутренние причины заболевания. Препарат создан на основе мРНК-технологии и нацелен на лечение симптомов, связанных с развитием аcne vulgaris — воспалительного заболевания кожи, от которого страдает 231 млн человек по всей планете.

В клинических испытаниях планируют задействовать почти 400 добровольцев в возрасте от 18 до 45 лет. Тестирование закончится к 2027 году.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года был зарегистрирован препарат для лечения рака предстательной железы «Ракурс (223Ra)», созданный специалистами ФМБА. Лекарственное средство оказывает высоколокализованный противоопухолевый эффект, уничтожая метастазы в костях и продлевая таким образом жизнь пациентам.

В середине октября стало известно, что создаваемая в РФ вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли. Помимо этого, она, возможно, подавляет способность метастазирования опухоли. Сейчас российские учёные выясняют, возможно ли превратить мутацию в опухоли в антиген, который сможет стимулировать иммунитет больного против злокачественного образования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что первые российские пациенты смогут получить онковакцину в сентябре 2025 года.