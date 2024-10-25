Материалы с тегом «FATF»
FATF не стала вносить Россию в чёрный список вопреки требованиям Украины
Организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию в чёрный список. Это следует из итогового коммюнике, распространённого 25 октября по завершении пленарной сессии FATF в Париже. Такое решение организация приняла, несмотря на давление со стороны Украины. В чёрном списке...
новость часа
25 октября 2024
FATF продлила приостановку членства России в организации
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) продлила приостановку членства России в организации. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам пленарной сессии на этой неделе. «Приостановление членства Российской Федерации остаётся в силе», — заявили в организации...
25 октября 2024