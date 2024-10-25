Париж, 25 октября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) продлила приостановку членства России в организации. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам пленарной сессии на этой неделе.

«Приостановление членства Российской Федерации остаётся в силе», — заявили в организации.

Представители ФАТФ отметили, что продолжают действовать заявления, опубликованные в марте 2022 года. Это значит, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков, связанных с обходом антироссийских санкций, введённых «в целях защиты международной финансовой системы».

Как сообщало ИА Регнум, ФАТФ приостановила членство России 24 февраля 2023 года в связи с конфликтом на Украине.