Материалы с тегом «Биологическое оружие»
Политолог прокомментировал опыты западных фармкомпаний на мариупольцах
Поступившая информация о том, что пациентов психиатрического отделения больницы №7 в Мариуполе с 2008 по 2016 годы «лечили» препаратами без названий в интересах западных фармацевтических компаний, в очередной раз подтверждает заявления Минобороны РФ о работе западных биологических лабораторий на...
новость часа
12 февраля 2024
Вирусолог назвал потенциально самый опасный в мире вирус
Вирус птичьего гриппа мог бы претендовать на звание «возбудителя следующей пандемии», заявил «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Специалисты понимают, какая сила стоит за птичьим гриппом, поэтому по поводу него существует максимальная...
30 января 2024
Пентагон начал обучение специалистов по биопрограммам, заявили в МО РФ
Министерство обороны США в октябре 2023 года объявило о начале обучения специалистов по биологическим программам, к ним привлекаются в основном бывшие сотрудники военных ведомств, имеющие опыт военно-биологической деятельности, заявил на брифинге 15 января начальник войск радиационной, химической и...
15 января 2024
Минобороны назвало разработчиков биооружия для Пентагона на Украине
Многие американские учреждения, которые участвовали в биологических программах на Украине, ранее были подрядчиками Пентагона по разработке биологического оружия. Об этом 15 января заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов...
15 января 2024
В РХБЗ сообщили о росте исследований вирусов оспы, проводимых Пентагоном
Биологи Пентагона всё чаще исследуют потенциальное применение вируса оспы обезьян в качестве поражающего биологического агента. Об этом 15 января в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов...
15 января 2024
В РХБЗ потребовали международного расследования биоисследований США
Биологические исследования США двойного назначения и связанные с ними глобальные риски требуют независимого международного расследования, заявил 15 января на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов...
15 января 2024
МО передало следствию досье о военно-биологической деятельности на Украине
Министерство обороны России передало военно-следственным органам досье на фигурантов военно-биологической деятельности на Украине, в него включены в том числе граждане США, сообщили в Минобороны 15 января. «В результате анализа полученной документации было установлено более 50 фигурантов, в числе...
15 января 2024
Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО
В ходе проведения спецоперации Россия получила документы, подтверждающие, что США на территории Украины проводили работы с компонентами биологического оружия, осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций, сообщил 11 декабря начальник войск радиационной, химической и биологической...
новость часа
11 декабря 2023
Минобороны заявило о риске применения Киевом биологического оружия
Киев может принять решение о применении биологического оружия после провала контрнаступления, заявил 28 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «ВСУ по большому счёту добиться каких-то успехов не удалось...
новость часа
28 ноября 2023
Медведев заявил о стремлении США получить биологическое оружие
США продолжают создавать особо опасные патогены в рамках военно-биологических программ, заявил 27 ноября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на первом заседании межведомственной комиссии СБ по противодействию современным угрозам биобезопасности. По словам Медведева, технологически...
27 ноября 2023
Путин анонсировал заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ
Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ состоится в декабре в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин 23 ноября на саммите организации. Российский лидер отметил, что в фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности находятся вопросы...
23 ноября 2023
Патрушев заявил о нарастании угрозы диверсий ВСУ с биологическим оружием
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе 16 октября заявил о росте вероятности диверсий киевского режима с использованием биологического оружия и других угроз. «Повысилась вероятность совершения террористических актов и...
16 ноября 2023
Эксперт заявил о перманентной биологической войне против России
России необходимо как можно быстрее добиться победного завершения специальной военной операции, так как чем дольше она затягивается, тем выше вероятность того, что США с помощью Украины устроят биологическую провокацию против России, считает экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию...
1 ноября 2023
Минобороны сообщило об отработке США биопровокации против России во Львове
Во Львове с августа по сентябрь при поддержке США отрабатывали провокации с применением вируса птичьего гриппа, целью которых являлось обвинение России в биологической диверсии. Об этом 31 октября заявил на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил...
31 октября 2023
Минобороны сообщило об участии корпорации RAND в биологических проектах ЦРУ
Центральное разведывательное управление США принимает участие в американских военно-биологических программах, в том числе через исследовательскую корпорацию RAND, с помощью искусственного интеллекта планировавшей крупномасштабные биологические атаки. Об этом 31 октября рассказал на брифинге...
31 октября 2023
США готовят наступательную биологическую программу, заявило Минобороны
В США продолжается программа создания биологического оружия, сообщил 31 октября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На брифинге по военно-биологической деятельности США Кириллов заявил о свидетельствах попыток...
31 октября 2023
Минобороны узнало о подготовке СБУ провокации с биологическим оружием
Украинские спецслужбы и полиция планируют провокации с биологическим оружием, сообщил 31 октября на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он пояснил, что Украинский научно-технологический центр — основной посредник по...
31 октября 2023
Эксперт раскрыл, зачем США начали расследование о своих биолабораториях
США начали якобы расследование в калифорнийской лаборатории после публикации российских данных о незаконных биоэкспериментах, чтобы создать видимость правосудия и подготовить официальный отчёт с опровержением. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился директор Института современного...
9 октября 2023
Минобороны раскрыло новые имена участников биопрограмм США на Украине
Министерство обороны РФ опубликовало новый список участников биологических программ США на Украине. Об этом 9 октября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что список участников американских военно-биологических...
9 октября 2023
США начали расследование в отношении компании, о которой рассказала Россия
Вашингтон начал расследование в отношении компании Prestige Biotech, данные о незаконных биологических экспериментах которой обнародовала Россия. Об этом 9 октября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Хотелось бы отметить...
9 октября 2023