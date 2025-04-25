Москва, 25 апреля, 2025, 09:01 — ИА Регнум. Киевский режим способен на совершение терактов с применением биопатогенов. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в беседе с ТАСС.

Markiian Lyseiko/Global Look Press

Он отметил, что украинские спецслужбы пытаются вовлечь в диверсионно-террористическую деятельность молодежь и подростков, пенсионеров, людей из социально незащищенных и маргинальных слоев. Киеву, пояснил он, нужны исполнители терактов — поджогов административных зданий и военкоматов, атак в отношении оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры.

«Высока вероятность совершения террористических актов, диверсий с применением биопатогенов», — сказал Шойгу.

По его словам, спецслужбы Украины ищут сторонников идеологически близких им националистических и неонацистских группировок.

Секретарь Совбеза добавил, что наиболее напряженная обстановка, связанная с террористической угрозой, сложилась в граничащих с Украиной российских регионах. Установлено, что противник применяет запрещенные международными конвенциями боевые отравляющие вещества, констатировал он.