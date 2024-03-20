Материалы с тегом «Авиакомпания "Победа"»
Бойца СВО не пустили на борт «Победы», несмотря на наличие билета
Авиакомпания «Победа» отказалась пускать на борт самолёта ветерана СВО, несмотря на заранее купленные билеты в Сочи. На стойке регистрации ему сказали, что в самолёте меньше посадочных мест, чем проданных билетов. Авиакомпания предложила мужчине вернуть часть денег, потраченных на билеты. Об этом...
20 марта 2024
«Волонтёры Победы» проведут в России интеллектуальную игру «1418»
Всероссийское движение «Волонтёры Победы» открыло регистрацию на Всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1418». Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе организации. Отмечается, что игра посвящена событиям Великой Отечественной войны и военным операциям, совершённым советскими войсками в...
28 февраля 2024
В Москве состоялся международный форум «Память победителей»
В Москве прошёл международный форум «Память победителей» для организаторов шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья. Участвовали более 60 организаторов шествия Бессмертного полка из более чем 30 стран мира, сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия. На форуме выступили...
23 февраля 2024
«Волонтёры Победы» провели памятные мероприятия в День Неизвестного Солдата
Участники движения «Волонтёры Победы» 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, провели по всей России памятные мероприятия, почтив память защитников Родины. Они возложили цветы к Могилам Неизвестного Солдата, Вечному огню, памятникам и мемориалам, провели уроки мужества в образовательных учреждениях...
3 декабря 2023
В Москве открылся слёт волонтёров из новых регионов России
В Москве 23 ноября состоялось торжественное открытие слёта волонтёров из новых регионов России. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». В мероприятии, которое прошло в Музее Победы на Поклонной горе, приняли участие 100 представителей...
23 ноября 2023
Балицкий заявил, что Одесса и Киев будут освобождены в ходе СВО
Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что уверен в освобождении Одессы и Киева в ходе специальной военной операции. Об этом глава региона заявил на церемонии вручения «Мечей победы» городам Мелитополю и Мариуполю в Совете Федерации. «И мы, безусловно, должны победить, потому что ещё...
8 ноября 2023
В Совфеде вручили памятные «Мечи победы» городам Мариуполю и Мелитополю
В Совете Федерации состоялось торжественное вручение памятной награды «Мечи победы» двум городам воинской славы — Мариуполю и Мелитополю. Об этом говорится на сайте Совфеда. «Ровно 80 лет назад, осенью 1943 года, Мариуполь и Мелитополь были освобождены советскими войсками от фашистских захватчиков...
8 ноября 2023
«Поезд Победы» завершает своё путешествие по России
«Поезд Победы» завершает своё путешествие по городам России в 2023 году, сообщили в пресс-службе проекта. Поезд стартовал в январе из Москвы, где прошла торжественная презентация нового вагона о трёх военных трибуналах: Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском. Заместитель министра науки и высшего...
3 ноября 2023
Эстонские полицейские жёстко задержали мужчину за георгиевскую ленточку
Сотрудники полиции города Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии жёстко задержали мужчину за георгиевскую ленточку, прикрепленную на зеркало заднего вида в автомобиле, сообщил портал Delfi, ссылаясь на данные правоохранительных органов. Журналисты направили запрос в полицию с просьбой...
6 сентября 2023
Путин сравнил героев спецоперации с участниками Курской битвы
Президент России Владимир Путин заявил, что герои специальной военной операции достойны славы участников Курской битвы. Об этом он сказал на торжественных мероприятиях в Курске в честь 80-летия победы Красной армии в Курской битве. «Сегодня здесь, на легендарной курской земле, будут вручены высокие...
23 августа 2023
В Курске открылся Всероссийский слёт «Внуки Победы»
В Курске 21 августа открылся Всероссийский слёт «Внуки Победы». Организованное движением «Волонтёры Победы» мероприятие продлится до 24 августа, 25 добровольцев и потомков победителей Курской битвы станут соорганизаторами праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в сражении. На...
21 августа 2023
Путин подписал закон о праздновании 3 сентября Дня Победы над Японией
Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании дня воинской славы 3 сентября, он будет называться не «День окончания Второй мировой войны», а «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», сообщили 24 июня в пресс-службе Кремля. «Федеральным законом...
24 июня 2023
Госдума вернула упоминание Японии в памятной дате окончания войны
Госдума 20 июня приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переименовании дня воинской славы 3 сентября, вместо формулировки «День окончания Второй мировой войны» будет использоваться название «День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Соответствующие...
20 июня 2023
Народный фронт подвел итоги проекта «Всё для Победы!»
В Ростове-на-Дону 15 июня Народный фронт подвёл итоги проекта по сбору помощи для российских бойцов «Всё для Победы!». О том, что было сделано за время проведения акции, рассказала член Центрального штаба Народного фронта и военкор Первого канала Ирина Куксенкова. По её словам, она до последнего не...
15 июня 2023
Глава Пентагона не упомянул о роли СССР в победе над нацизмом
Министр обороны США Ллойд Остин во время своего выступления по случаю годовщины высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира, при этом не упомянув СССР в списке стран — победительниц нацизма. «Мы приветствуем вас, ветераны Второй мировой войны. Вы спасли...
6 июня 2023
В Киргизии в шествиях «Бессмертного полка» приняли участие 60 тыс. человек
Шествия «Бессмертного полка» проходят в городах Киргизии. В шествиях 9 мая принимают участие более 60 тысяч человек. Шествие сопровождается музыкой и песнями военных лет: поют «Катюшу», «Смуглянку», гимн СССР, «День Победы». В целях безопасности в Бишкеке запретили снимать акцию с беспилотников —...
9 мая 2023
Песков объяснил, почему важно напоминать о Победе
Проведение торжественных памятных мероприятий 9 мая остаётся актуальным в том числе потому, что в мире до сих пор имеют место проявления нацизма, заявил 8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Важно каждый раз настойчиво обращать внимание всего мира, каждый раз об этом вспоминать...
8 мая 2023
В российских школах 4 мая пройдёт акция «Бессмертный полк»
Во всех школах России 4 мая состоится торжественная линейка, посвященная 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, которая впервые пройдёт в формате акции «Бессмертный полк». Об этом 2 мая сообщили журналистам в пресс-службе Росдетцентра. «Учебный день 4 мая 2023 года во всех...
2 мая 2023
«Диктант Победы» 2023 года прошёл на рекордном числе площадок
Акция «Диктант Победы» в 2023 году установит рекорды как по количеству площадок, так и по количеству участников, сообщили организаторы 27 апреля. Пятую ежегодную акцию 27 апреля провели на 22 тысячах площадок в регионах России (включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области) и ещё в 46 странах...
27 апреля 2023
В России стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
Председатель Центрального штаба ВОД»Волонтёры Победы», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко и генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв дали старт традиционной акции «Георгиевская ленточка». Об этом 25 апреля сообщает...
25 апреля 2023