Москва, 3 мая, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Мастер-классы для всей семьи подготовили для жителей и гостей российской столицы в рамках фестивалей «Московская весна Победы». С 1 по 11 мая участники мастер-классов приобретут не только новые знания и умения, но и прикоснутся к памяти о Великой Отечественной войне.

mos.ru

На мастер-классе в шале на Ореховом бульваре 3 мая юные участники своими руками сделают из фетра игрушечные материалы для лечения, 5 мая — докторский халат, а 6 мая — стетоскоп. 8 мая дети соберут медицинский чемоданчик, смастерят полевую аптечку с необходимыми медикаментами и освоят базовые курсы медсестер по оказанию первой медицинской помощи. Для самых любознательных 10 мая проведут уроки анатомии, а днем позже мастер-класс по пеленанию новорожденного.

На занятиях исторического кружка в парке «Коломенское» 3 мая гости создадут стенгазету «Победный май», 4 мая напишут письмо и сложат его фронтовым треугольником, а также узнают, как работала полевая почта. 7 мая участники занятий сошьют небольшой мешочек — посылку для бойца с символическими подарками, а 11 мая разработают авторский дизайн поздравительной открытки в стиле 1940-х годов.

На площадке на улице Хачатуряна 5 мая участники создадут яркий плакат в технике воскографии «С праздником Победы!», 6 мая напишут акрилом картину «Салют героям!», 8 мая сделают экспрессивную открытку в стиле скетчинга «Боевой привет», а 11 мая — лирическую акварель «С Победой!».

В Вешняках откроются мастер-классы Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. 4 мая ученикам предложат сконструировать декоративную коллоидную лампу «Свет победы» и поэкспериментировать с неньютоновскими жидкостями на основе масла и изопропанола, исследуя явления конвекции и плотности жидкостей. 5 мая юные гости под руководством наставников освоят технологии генеративных состязательных нейросетей, 7 мая — создадут аэродинамический комплекс «Дельтаплан Победы». На этой же площадке 10 мая участники смогут создать визуальную модель парада Победы с использованием системы частиц для визуализации динамических эффектов и расчета освещения по методу Монте-Карло. А 11 мая можно будет проанализировать патриотическую поэзию, взяв на вооружение методы векторного представления слов.

С 1 по 11 мая в Москве в рамках фестиваля «Московская весна Победы» работает «Кинодом» — интерактивное пространство для детей и подростков, где история оживает на языке театра и кино. Проект приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. На площадке «Волшебный чемоданчик памяти» будет представлен особенный артефакт. В нем соберут уникальные экспонаты: кинокамеру военных лет, катушку с фронтовой кинопленкой, сумку с настоящими солдатскими письмами, сумку полевой медсестры и громкоговоритель.

Мастер-класс «Выездная бригада» на улице Городецкой погрузит участников в атмосферу фронтовых концертов.