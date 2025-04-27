Москва, 27 апреля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. В московском аэропорту Шереметьево 27 апреля штатно сел самолёт Boeing 737 авиакомпании «Победа», в котором сработал датчик неисправности систем герметизации. Об этом сообщили в экстренных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Самолёт выполнял рейс по маршруту Москва — Нальчик и после срабатывания датчика вернулся в столичный аэропорт. Пострадавших в результате происшествия не было.

«Шереметьево, рейс Москва — Нальчик. Boeing-737 авиакомпании «Победа». Возврат в пути — неисправность системы герметизации. Сел штатно», — сообщили в экстренных службах «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля самолёт «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Денпасар, совершил вынужденную посадку в Шереметьеве. В авиакомпании опровергли информацию о том, что причиной посадки стала проблема с двигателем. В сообщении отмечалось, что на борту сработала индикация неисправности одной из систем, не связанной с двигателями.

В феврале самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», следовавший из Екатеринбурга, совершил посадку в Шереметьеве. У лайнера отказала система радиолокации. Посадка прошла штатно.

Также в феврале в Шереметьеве совершил аварийную посадку самолёт, выполнявший рейс по маршруту Москва — Саранск. В столичный аэропорт он вернулся из-за неисправности индикации шасси. На борту находились 66 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.