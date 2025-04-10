Материалы с тегом «Александр Вулин»
Кремль выразил сожаление из-за тенденции на политические гонения в Европе
Действия Брюсселя, выдвинувшего требование убрать вице-премьера Сербии Александра Вулина из нового правительства, вызывают сожаления. Об этом 10 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «К сожалению, в последние месяцы все более выпукло проявляется тенденция на политические...
10 апреля 2025
Вице-премьер Сербии Вулин выступил с жесткой речью о ЕС в Европарламенте
Россия является единственным постоянным и историческим союзником Сербии, а Евросоюзу следует понять, что сербский народ не является народом трусов и предателей. Об этом 9 апреля заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, выступая в Европарламенте на конференции «Путь Сербии в Европейский союз»...
9 апреля 2025