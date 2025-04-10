Москва, 10 апреля, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Действия Брюсселя, выдвинувшего требование убрать вице-премьера Сербии Александра Вулина из нового правительства, вызывают сожаления. Об этом 10 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press/Eduardo Parra/Keystone Press Agency Вице-премьер Сербии Александр Вулин

«К сожалению, в последние месяцы все более выпукло проявляется тенденция на политические гонения в европейских странах и в европейских институтах», ― отметил представитель Кремля.

Он уточнил, что речь идёт о политиках, мнение которых выходит за пределы мейнстрима.

Песков добавил, что тем самым европейцы выходят за стандарты того, что они называют демократией.

«За стандарты того, чему они всегда пытались поучать другие страны. В том числе и нас. Здесь зрелище достаточно печальное», ― заключил Песков, добавив, что делать так европейцы не должны.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля представители Евросоюза потребовали от президента Сербии Александра Вучича убрать Вулина из нового правительства страны. ЕС также запустил процедуру внесения Вулина в санкционный список. Отмечается, что детали налагаемых санкций «пока неизвестны».

Ранее, выступая в Европарламенте, Вулин заявил, что Брюссель затеял проект по свержению Вучича с поста президента Сербии. Он также заявил, что Сербия никогда не вступит в войну с Россией ради членства в Евросоюзе. По его словам, республике пора перестать быть влюблённой в ЕС и начать рационально рассматривать свою позицию в отношениях с этим сообществом. Кроме того, политик назвал Россию единственным прочным историческим союзником Сербии.

В октябре 2024 года Вулин заявил, что Белград рассматривает вступление в БРИКС как альтернативу членству страны в ЕС. Сотрудничество с БРИКС является возможностью для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не требуют и не навязывают, а предложить могут даже больше, чем просит Белград, отмечал вице-премьер.