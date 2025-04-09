Брюссель, 9 апреля, 2025, 22:09 — ИА Регнум. Россия является единственным постоянным и историческим союзником Сербии, а Евросоюзу следует понять, что сербский народ не является народом трусов и предателей. Об этом 9 апреля заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, выступая в Европарламенте на конференции «Путь Сербии в Европейский союз».

Global Look Press

«Если бы ЕС дорожил Сербией, не просил бы нас отказаться от единственного постоянного и исторического союзника — России. Мы не народ трусов и предателей. И не народ, который забыл бы, что Сербия в её нынешнем виде не существовала бы, если бы на каждую из наших павших жертв Россия не отдала хотя бы ещё одну жизнь за нашу свободу — и в войнах против Османской империи, и в Первой и Второй мировых войнах, и мне жаль, что вы вообще могли и подумать, что мы можем допустить себе что-то столь подлое, как введение санкций в отношении России из-за конфликта, которого можно было избежать, если бы вы всего лишь соблюдали Минские соглашения», — заявил Вулин.

Он отметил, что Сербии пора перестать быть влюблённой в Евросоюз и начать рационально рассматривать свою позицию в отношениях с этим сообществом. По его словам, раньше Сербия строила свои отношения с ЕС, руководствуясь безрассудной любовью, которая двигала страну к тому, чтобы она забыла о бомбардировках и закрывала глаза перед участием ЕС в попытках свержения президента Александра Вучича.

Вулин обвинил Евросоюз в активном участии в распаде Югославии и поддержке агрессии НАТО. Он подчеркнул, что ЕС даже не пытался предотвратить гражданскую войну, а, напротив, обвинил в войне сербов, признал сепаратистские республики, после чего помогал каждой из сторон воевать против сербов.

Также сербский вице-премьер заявил, что ЕС перед лицом миграционного кризиса продемонстрировал полную разобщенность и некомпетентность и даже сейчас не может занять общую позицию по вопросу миграционного кризиса.

Кроме того, реакция ЕС на кризис во время пандемии коронавируса нисколько не повысила уровень доверия Сербии к объединению, добавил Вулин.

Также он подчеркнул, что ЕС неудачно справлялся с кризисом на Ближнем Востоке, а что касается украинского конфликта, то из-за борьбы с Россией до последнего украинца ЕС полностью разрушил свои позиции как мощной силы и лишился любой роли в поисках мира.

Вулин добавил, что если бы Сербия ввела санкции против России, то ежегодно теряла бы около 4 млрд евро товарооборота, а за газ пришлось бы платить намного больше, чем сейчас.

«Похоже, что для членства в ЕС достаточно только одного условия — войны с Россией, но мы это условие не хотим выполнить. Мы верили, что разделяем общие ценности с ЕС, а 20 лет спустя видим, что мы отличаемся», — констатировал Вулин.

Политик отметил, что в Сербии увидели, что выборы в ЕС несвободны. В качестве примеров он привел ситуацию в Румынии, где арестовали одного из главных кандидатов Кэлина Джорджеску, в ФРГ, где не позволили победить партии «Альтернатива для Германии», и во Франции, где осудили Марин Ле Пен и не допустили ее к участию в выборах.

«ЕС запрещает работу всех СМИ, которые не повторяют то, что говорит Брюссель, запрещаются все каналы с российским капиталом, конфискуется имущество Российской Федерации и её граждан, и Сербия провозглашается диктатурой, потому что не хочет запрещать СМИ, запрещённые на территории ЕС. В Сербии свободно транслируются все СМИ Евросоюза, и также российские, китайские, украинские и белорусские, и ничья собственность не конфискуется ни под каким предлогом», — обратил внимание Вулин.

По его словам, Евросоюз больше не является тем набором ценностей, которым восхищались в Сербии, и утратил всякое моральное право возглавлять и оценивать.

«Мы мечтали о Европе свободных наций и равных прав, а проснулись у ворот Евросоюза, который нас не хочет», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, вскоре после речи Вулина появилась информация о планах ЕС внести его в санкционный список и требовании убрать из состава нового правительства Сербии.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал Россию и Сербию духовно близкими странами. На протяжении веков сербы были самым надёжным союзником России, подчеркнул президент. Он также отметил особый характер отношений между государствами. Также Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-сербского стратегического партнёрства и указал, что оно полностью отвечает интересам братских народов обеих стран.