Материалы с тегом «Александр Градский»
В Подмосковье из дома вдовы Градского вынесли мебель и посуду
Вдова народного артиста Александра Градского Марина Коташенко заявила в полицию об очередном ограблении. Об этом сообщили «Известия». На этот раз женщина заявила об ограблении своего дома в подмосковном Новоглаголево. В заявлении указано, что неизвестные вынесли из дома проектор, часть мебели и...
16 августа 2023
Домработница Градского устроила массовую драку в театре «Градский Холл»
Домработница Александра Градского заявила в полицию, что ее жестоко избили в театре «Градский Холл». Женщина с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой обратилась в больницу. Об этом ИА REGNUM рассказал источник. В театре заявили, что женщина сама набросилась на сотрудников. 1 марта в полицию...
7 марта 2023
Худрук Рыбников: Градский устроил свою домработницу инженером в театр
Несколько лет домработница Александра Градского числилась в театре «Градский Холл» и даже получала там зарплату, при этом фактически женщина там не работала. Об этом ИА REGNUM рассказал композитор и худрук театра Алексей Рыбников. По словам Рыбникова, 51-летняя Надежда Асмыкович много лет была...
7 марта 2023