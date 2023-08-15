Красногорск, 16 августа, 2023, 00:15 — ИА Регнум. Вдова народного артиста Александра Градского Марина Коташенко заявила в полицию об очередном ограблении. Об этом сообщили «Известия».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У здания театра «Градский Холл»

На этот раз женщина заявила об ограблении своего дома в подмосковном Новоглаголево. В заявлении указано, что неизвестные вынесли из дома проектор, часть мебели и посуду.

Как сообщало ИА Регнум, сын Градского Даниил обвинил Марину Коташенко в краже денег.

Он обратился в полицию и заявил, что вдова украла из квартиры Градских в Козицком переулке большую сумму денег, которая должна была быть поделена между наследниками музыканта.

По его словам, кражу она совершила ещё в ноябре 2021 года, сразу после смерти супруга. Даниил Градский утверждает, что пытался договориться с Коташенко без привлечения правоохранительных органов, однако сделать это ему не удалось.

В январе 2022 года в Наро-Фоминске произошло нападение на Марину Коташенко. Трое мужчин, сымитировали ДТП и совершили вооруженное нападение с требованием отдать 100 млн рублей.

Сообщалось, что полиция задержала одного из подозреваемых, который оказался 25-летним гражданином Таджикистана.